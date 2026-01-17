Ολυμπιακός: Προτάθηκε στους «ερυθρόλευκους» ο Σενεγαλέζος, Κρεπίν Ντιατά

Σύνοψη από το

  • Ο 26χρονος διεθνής εξτρέμ από τη Σενεγάλη, Κρεπίν Ντιατά, φέρεται να έχει προταθεί στον Ολυμπιακό για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
  • Ο Ντιατά, ποδοσφαιριστής της Μονακό, έχει καταγράψει φέτος 12 συμμετοχές και 2 ασίστ με τη γαλλική ομάδα, δείχνοντας σταθερή παρουσία στο δεξί άκρο της επίθεσης.
  • Ο 26χρονος άσος συμμετέχει με τη Σενεγάλη στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αγωνιζόμενος κυρίως ως ακραίος αμυντικός, ενώ έχει προταθεί και σε άλλες ελληνικές ομάδες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός: Προτάθηκε στους «ερυθρόλευκους» ο Σενεγαλέζος, Κρεπίν Ντιατά
Η φωτογραφία είναι από τον επίσημο λογαριασμό του ποδοσφαιριστή, στο Instagram

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού φέρεται να έχει μπει ο Κρεπίν Ντιατά, ο 26χρονος διεθνής εξτρέμ από τη Σενεγάλη, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως ακραίος μπακ.

Ο ποδοσφαιριστής της Μονακό βρίσκεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, ανάμεσα στα ονόματα που έχουν προταθεί στους «ερυθρόλευκους» για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Ο Ντιατά, που είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης, έχει καταγράψει φέτος 12 συμμετοχές και 2 ασίστ με τη γαλλική ομάδα, δείχνοντας σταθερή παρουσία στο δεξί άκρο της επίθεσης.

Την ίδια ώρα, ο 26χρονος άσος έχει προταθεί και σε άλλες ελληνικές ομάδες, ενώ συμμετέχει με τη Σενεγάλη στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου η χώρα του έχει φτάσει στον τελικό απέναντι στο Μαρόκο του Ελ Καμπί. Στη διοργάνωση, ο Ντιατά αγωνίζεται κυρίως ως ακραίος αμυντικός, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις τόσο στο επιθετικό όσο και στο αμυντικό κομμάτι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το Νο1 ανδρικό χαρακτηριστικό που προτιμούν οι γυναίκες – Δεν είναι αυτό που νομίζετε

Έκρηξη περιστατικών βίας στα νοσοκομεία-Ο ΙΣΑ ζητά αστυνομική παρουσία

Προγράμματα της ΔΥΠΑ: Ποια προβλήματα προκύπτουν σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς και τι ζητούν

Τα 5 επιδόματα που επιστρέφουν μαζί με τις συλλογικές συμβάσεις – Πώς αναπροσαρμόζονται οι μισθοί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:30 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Ισπανία: 162 συλλήψεις οργανωμένων οπαδών προχώρησε η αστυνομία – Απέτρεψε δεκάδες οπαδικά ραντεβού

Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας ενημέρωσε την Παρασκευή ότι προέβη σε 162 συλλήψεις σκληροπυρη...
20:52 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Βόλει: Ο Παναθηναϊκός πήρε το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» – 3-0 τον Ολυμπιακό

Μόλις τρία 24ωρα μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο Super Cup (3-2 σε...
19:22 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Super League: Επίσημη η αναβολή του αγώνα «Κηφισιά – ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ έκανε χρήση του δικαιώματος που παρέχει ο κανονισμός της Super League και κατέθεσε αίτη...
17:43 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Super League: Ο ΠΑΟΚ ζήτησε αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά

Την αναβολή της αναμέτρησής του με την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήμ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι