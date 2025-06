Ολυμπιακός: «Πάθος, επιμονή, δικαίωση, λύτρωση» – Το βίντεο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο μπάσκετ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο με στιγμές από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και για τίτλο χρησιμοποίησε τέσσερις λέξεις, προκειμένου να περιγράψει την πορεία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

«Πέρασαν σχεδόν δύο εβδομάδες από τη στέψη, μα το συναίσθημα δεν ξεθωριάζει… Πάθος, επιμονή, δικαίωση, λύτρωση – ο Ολυμπιακός στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ!

“Mirror on the wall, here we are again…” Αύριο (19/06) θα έχετε στις οθόνες σας ένα βίντεο που αποτυπώνει την διαδρομή της ομάδας μας στους τελικούς, μέχρι την κατάκτηση του τίτλου στα 100 χρόνια του συλλόγου. Μείνετε συντονισμένοι!» αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός.