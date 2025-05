Ολυμπιακός: Ντύνεται «Σεΐχης» στο Άμπου Ντάμπι μετά την πρόκριση στο Final Four της Euroleague – Οι πιθανοί αντίπαλοι

Ο Ολυμπιακός πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 86-84 στην Movistar Arena και προκρίθηκε στο Final Four της Euroleague, που θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι, για 14η φορά στην ιστορία του και 4η συνεχόμενη σε ισάριθμα χρόνια.

Λίγα μόλις λεπτά μετά την ιστορική πρόκριση οι ισχυροί άνδρες της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, απηύθυναν συγκινητικά μηνύματα στους παίκτες, αποθεώνοντας την προσπάθειά τους και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος πήρε πρώτος τον λόγο και ανέδειξε τη σημασία της επιτυχίας: «Συγχαρητήρια σε όλους, σήμερα γράψατε Ιστορία. Είναι η τέταρτη σερί πρόκριση στο Final-4. Δεν είναι μικρό επίτευγμα αυτό που κάνατε απόψε, ξέρετε τι έχει κάνει η Ρεάλ τα προηγούμενα χρόνια. Είσαστε όλοι μαζί στα δύσκολα. Πάμε στο Αμπού Ντάμπι για τα καλύτερα. Συγχαρητήρια σε όλους», σημείωσε χαρακτηριστικά, επιβραβεύοντας τη συνολική προσπάθεια της ομάδας.

Ακολούθως, ο Γιώργος Αγγελόπουλος πρόσθεσε με νόημα: «Είμαστε περήφανοι για την επιτυχία σας και το τέταρτο συνεχόμενο Final-4. Πιστεύω πως δεν το έχει κάνει καμία ελληνική ομάδα ποτέ. Ήρθε η στιγμή να πάμε να το πάρουμε», δίνοντας το σύνθημα για την κορυφή.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε το δικό της μήνυμα στήριξης και υπερηφάνειας προς την ομάδα μπάσκετ του συλλόγου, μετά την τεράστια πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε εισιτήριο για το Final Four, που φέτος θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο «σπίτι» της με σκορ 84-86.

Με αφορμή τη σπουδαία αυτή επιτυχία, η ποδοσφαιρική ομάδα του συλλόγου εξέφρασε την υποστήριξή της στους «ερυθρόλευκους» του παρκέ, μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Στη σχετική δημοσίευση, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague!»

Την ανάρτηση συνόδευσε πανηγυρική φωτογραφία της ομάδας, με τους πρωταγωνιστές του θριάμβου να πανηγυρίζουν την πρόκριση που φέρνει για ακόμη μία φορά τον Ολυμπιακό στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague! / Congratulations to @Olympiacos_BC for qualifying to the Final Four of the @EuroLeague! 🔴⚪️

#Olympiacos #Basketball #Piraeus #Final4 #Euroleague #Europe #Greece pic.twitter.com/eMRg16344n

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 1, 2025