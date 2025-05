Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ισραηλινή επίθεση κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο της Συρίας – Δέσμευση για προστασία των Δρούζων

Το Ισραήλ πραγματοποίησε στρατιωτική επίθεση σε στόχο κοντά στο προεδρικό μέγαρο της Δαμασκού, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για την προστασία της κοινότητας των Δρούζων.

Πρόκειται για δεύτερο πλήγμα του Ισραήλ επί συριακού εδάφους μέσα σε λίγα 24ωρα, ενισχύοντας τη ρητορική του Τελ Αβίβ περί αποφασιστικότητας στην υπεράσπιση της μειονοτικής ομάδας των Δρούζων, που κατοικεί σε ευαίσθητες περιοχές στα νότια της χώρας.

«Αυτή είναι μια ξεκάθαρη προειδοποίηση προς το συριακό καθεστώς: Δεν θα επιτρέψουμε την ανάπτυξη συριακών δυνάμεων νότια της Δαμασκού ή οποιαδήποτε απειλή για την κοινότητα των Δρούζων», υπογράμμισε ο Νετανιάχου σε κοινή δήλωση με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Κατζ.

Israel has just struck a few meters from the presidential palace of Julani in Damascus, literally right behind it. pic.twitter.com/ZIXNlUjtMG

— إيماي (@imaysyrian) May 2, 2025