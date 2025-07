Ολυμπιακός: Εξετάζει τον Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ – «Προχωρημένες οι συζητήσεις», λένε στις ΗΠΑ

Ο Ολυμπιακός ανεβάζει ρυθμούς στην προσπάθεια να ολοκληρώσει το ρόστερ του για τη νέα σεζόν και μία από τις περιπτώσεις που εξετάζει σοβαρά είναι αυτή του Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ. Ο 24χρονος γκαρντ, που φέτος αγωνίστηκε στο NBA με τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς, έχει μπει για τα καλά στο «ερυθρόλευκο» στόχαστρο και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με την ομάδα του Πειραιά. Η πληροφορία προέρχεται από τον Ντάστι Γκάρζα, ρεπόρτερ των Σαν Αντόνιο Σπερς, ο οποίος αποκάλυψε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και την προχωρημένη φάση των επαφών.

Όπως αναφέρει ο Αμερικανός δημοσιογράφος, ο Μπόστον Τζούνιορ είχε περάσει από δοκιμή στους Σπερς το περασμένο φθινόπωρο με στόχο να κερδίσει μια θέση στο ρόστερ, όμως δεν κατάφερε να πείσει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Έτσι, πλέον όλα δείχνουν ότι βλέπει θετικά τη μετακόμισή του στην Ευρώπη και ο Ολυμπιακός φαίνεται να βρίσκεται σε θέση ισχύος. Αν και στο παρελθόν δημοσιεύματα είχαν «συνδέσει» τον παίκτη και με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ειδικά από τη στιγμή που εκεί θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν και ο πρώην παίκτης των Σπερς, Λόνι Γουόκερ, οι τελευταίες εξελίξεις φέρνουν τον Ολυμπιακό να έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα.

Brandon Boston Jr., who attempted to earn a roster spot with the Spurs last fall, is now in advanced talks with Greek basketball club Olympiacos of the EuroLeague. A report earlier today indicated he might join former Spur Lonnie Walker at Maccabi Tel-Aviv, but a deal could be… pic.twitter.com/CYtDvOXYfL

