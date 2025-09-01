Ολυμπιακός: Επίσημα «Ερυθρόλευκος» ο Γκουστάβο Μάντσα

Ενισχύεται στο κέντρο της άμυνας ο Ολυμπιακός, καθώς οι νταμπλούχοι Ελλάδας γνωστοποίησαν σήμερα (1/9) την απόκτηση του Γκουστάβο Μάντσα.

Ο 21 ετών στόπερ, το πλήρες όνομα του οποίου είναι Γκουστάβο Τεϊσέιρα Λόπες ντα Κονσεϊσάο, αγωνίστηκε μέσα στη χρονιά με τη Φορταλέζα, για λογαριασμό της οποίας κατέγραψε 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό μια ασίστ.

Μετά την οριστικοποίηση αυτής της μεταγραφής, οι Πειραιώτες περιμένουν να υποδεχθούν εντός της ημέρας και τον Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στο… λιμάνι από την Αλ Σαμπάμπ, όπου και ανήκει.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Γκουστάβο Μάντσα:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβο Μάνσα.

Ο 21 ετών ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 25 Ιουλίου 2004, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Palmeiras, για να ακολουθήσει η ένταξή του στην U20 της Fortaleza.

Δεν άργησε να μεταπηδήσει στην πρώτη ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε 24 συμμετοχές, εκ των οποίων τις πέντε στο Copa Libertadores.

Γκουστάβο, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό».

 

 


