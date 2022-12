Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο Ροντινέι – «Είμαι ενθουσιασμένος»

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και με τη… βούλα είναι πλέον ο Ροντινέι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 2,5 ετών (ως το καλοκαίρι του 2025) με τους «ερυθρόλευκους».

Ο 30χρονος Βραζιλιάνος αγωνίζεται στη θέση του δεξιού μπακ και προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν στη Φλαμένγκο, με την οποία πραγματοποίησε 46 συμμετοχές και κατέκτησε το Κόμπα Λιμπερταδόρες, όντας βασικός στον τελικό εναντίον της Ατλέτικο Παραναένσε.

Το όνομά του μάλιστα βρισκόταν στις προεπιλογές του Τίτε για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, χωρίς πάντως να μπορέσει να κερδίσει μία θέση στην τελική 26άδα.

Ο Ροντινέι Μαρσέλο ντε Αλμέιντα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, έχει παίξει στις Αβαΐ, Μαρσίλιο Ντίας, Κορίνθιανς, CRAC, Σοσιάλ Εσπορτίβα Βιτόρια, Πεναπολένσε και Πόντε Πρέτα, πριν ενταχθεί το 2015 στην ιστορική Φλαμένγκο, με την οποία κατέγραψε συνολικά 163 συμμετοχές, έδωσε 17 ασίστ και πέτυχε 6 γκολ.

Πανηγύρισε δύο Κόπα Λιμπερταδόρες (το προηγούμενο ήταν το 2019), το πρωτάθλημα Βραζιλίας του 2019 και -χάρη σε δική του εύστοχη εκτέλεση πέναλτι- το κύπελλο του 2022. Τον Δεκέμβριο του 2019 είχε παραχωρηθεί δανεικός στην Ιντερνασιονάλ, με την οποία κατέγραψε 50 συμμετοχές, με τρία γκολ και εννέα ασίστ.

«Είμαι ευτυχισμένος και ευγνωμονώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω σε αυτό τον τεράστιο σύλλογο, τον Ολυμπιακό. Είναι η πρώτη φορά που έφυγα από τη Βραζιλία και ήρθα σε μία ομάδα στην Ευρώπη. Είναι ένα όνειρο που είχα ανέκαθεν τώρα μπορώ να το πραγματοποιήσω. Είμαι ενθουσιασμένος» δήλωσε ο Ροντινέι.