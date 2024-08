Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Σοκ για την Αυστραλία – Αθλητής συνελήφθη να αγοράζει κοκαΐνη

Αναστάτωση επικρατεί στην αποστολή της Αυστραλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 μετά τη σύλληψη ενός αθλητή της για αγοράς κοκαΐνης.

Πρόκειται για τον Αυστραλό παίκτη του χόκεϊ επί χόρτου, Τόμας Κρεγκ, ο οποίος συνελήφθη από τη γαλλική αστυνομία την Τρίτη (6/8) στο Παρίσι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αυστραλών, ο Κρεγκ φέρεται να προσπάθησε να προμηθευτεί κοκαΐνη σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού «αστυνομικοί που υπήρξαν μάρτυρες αγοροπωλησίας κοκαΐνης, στην είσοδο ενός κτιρίου στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού τη νύχτα της 6ης προς 7 Αυγούστου, συνέλαβαν τον πωλητή, γεννημένο τον Δεκέμβριο του 2006, και τον αγοραστή, γεννημένο τον Σεπτέμβριο του 1995 στην Αυστραλία».

Από την Ολυμπιακή Επιτροπή της Αυστραλίας επιβεβαιώνεται ότι ο αθλητής παραμένει υπό κράτηση. Πάντως, όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

#Breaking : Thomas Craig, an Australian field hockey player has been arrested while allegedly trying to buy cocaine in Paris.

The Australian Olympic Committee has confirmed that an Australian hockey team member is in custody after being arrested in Paris on August 6. No charges… pic.twitter.com/QsYaAnaDlb

— 10 News First (@10NewsFirst) August 7, 2024