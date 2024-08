Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ποια είναι η 17χρονη Κινέζα που πέτυχε την «απόλυτη» βουτιά στις καταδύσεις – ΒΙΝΤΕΟ

Η Κινέζα αθλήτρια καταδύσεων Κουαν Χονγκτσάν κέρδισε το δεύτερο χρυσό μετάλλιό της στις καταδύσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, εχθές, Τρίτη 6 Αυγούστου.

Στην πρώτη της βουτιά, η 17χρονη αθλήτρια πέτυχε το απόλυτο, λαμβάνοντας 10άρια από όλους τους κριτές.

Η νεαρή αθλήτρια, που υπερασπίστηκε το Ολυμπιακό της μετάλλιο από τους Αγώνες 2020 στο Τόκιο, έχει ήδη κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο στις συγχρονισμένες καταδύσεις από βατήρα δέκα μέτρων στο Παρίσι.

«Το να σκοράρω 10 είναι απίστευτο» είπε η Κουαν. «Μοιάζει σχεδόν σουρεαλιστικό. Αλλά πρώτα απ’ όλα, έπρεπε να βουτήξω καλά, οπότε δεν είχα πολλά στο μυαλό μου».

Queen of discipline 👑 After 5 rounds in the lead, Quan Hongchan confirms her GOLD double at the #Paris2024 Games! 🥇 – Reine de la discipline 👑 Après 5 rounds en tête, Quan Hongchan confirme son doublé en OR aux Jeux de #Paris2024 ! 🥇 pic.twitter.com/74lJNY7NvE



«Όλα μου τα αποτελέσματα είναι αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενης προπόνησης. Έχω καταβάλει μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία τρία χρόνια, με αρκετή προσπάθεια, δάκρυα και ευχάριστες στιγμές. Είναι ένα μετάλλιο που κατακτήθηκε με κόπο» πρόσθεσε.

Η Κουαν Χονγκτσάν (Quan Hongchan), γεννημένη στις 28 Μαρτίου 2007 στο Zhanjiang της Κίνας, είναι μια επιφανής Κινέζα αθλήτρια καταδύσεων που απέκτησε διεθνή φήμη μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στις συγχρονισμένες καταδύσεις γυναικών από βατήρα 10 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 του Τόκιο. Σε ηλικία μόλις 14 ετών, έγινε η δεύτερη νεότερη Κινέζα αθλήτρια που κατέκτησε χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο, ακολουθώντας την θρυλική Fu Mingxia.

Το ταλέντο της στις καταδύσεις ανακαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2014 από τον προπονητή της, Huaming Chen. Ενώ έπαιζε στην αυλή του σχολείου, ο Chen παρατήρησε την φυσική της αθλητικότητα και τη δυναμική της. Έτσι, την κάλεσε να ξεκινήσει προπονήσεις στις καταδύσεις.

I love the story of Quan Hongchan. The third of five children from a rural farming family. Spotted playing a jumping game on the school yard. Invited to a summer diving camp. And now she’s a two-time Olympic gold medalist before she even turns 18.

That’s what the #Olympics is… pic.twitter.com/RMPjwe56HD

— Oolong Musk 🕊 (@CurtExplores) August 1, 2024