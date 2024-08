Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ο πλανήτης υποκλίνεται στον χρυσό Ολυμπιονίκη Μίλτο Τεντόγλου – Χαμός στα social media

Tο βράδυ της Τρίτης (7/8) γίναμε μάρτυρες μιας ιστορικής στιγμής, τόσο για τον Ελληνικό αθλητισμό όσο και για τον παγκόσμιο, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Έλληνας άλτης μήκους, κατάφερε το φαινομενικά ακατόρθωτο: να πάρει ένα χρυσό μετάλλιο σε δύο συνεχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίτευγμα που, μέχρι πρότινος, άνηκε στον μυθικό Καρλ Λίουις.

Ωστόσο, πέρα από τα ρεκόρ που κάποια στιγμή «σπάνε», τι είναι αυτό που κάνει τον Τεντόγλου μια σημαντική φιγούρα στον στίβο; Αρκετοί, ενδεχομένως, να εστιάζουν στην πλούσια συγκομιδή των 14 μεταλλίων του -11 σε μεγάλα διοργανώσεις, εκ των οποίων μόνο το 1 δεν είναι χρυσό-, ενώ κάποιοι άλλοι να ενθουσιάζονται με την cool, ανεπιτήδευτη και αυθόρμητη προσωπικότητά του, που αρκετές φορές επισκιάζει τις επιδόσεις του -άθελά του- καθώς δημιουργούνται περισσότερες αναρτήσεις και δημοσιεύσεις για τις δηλώσεις του και τη γενικότερη προσέγγισή του. Βέβαια, όταν ένας αθλητής συμμετέχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες και on camera, στο τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας του, μιλάει για «παπατζιλίκια» με έναν χαλαρό τρόπο και τόνο, χωρίς να προσβάλει κανέναν, ε, είναι λογικό, στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε, το virality της ατάκας να ξεπερνάει τα άλματα στο σκάμα.

Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των δύο πραγμάτων, των επιδόσεων και της προσωπικότητας δηλαδή, είναι που κάνει τον Μίλτο Τεντόγλου να ξεχωρίζει, καθιστώντας τον μια μοναδική περίπτωση αθλητή και ανθρώπου. Κάτι που έχει γίνει αντιληπτό και σε διεθνές επίπεδο. Έτσι, έπειτα από τη χθεσινή κατάκτηση ακόμα ενός χρυσού μεταλλίου -back to back σε ΟΑ, υπενθυμίζουμε-, ο παγκόσμιος αθλητισμός και τα social media δεν σταμάτησαν να μιλούν γι’ αυτόν.

Επίσημοι οργανισμοί και διεθνής μέσα ενημέρωσης, για τον Μίλτο Τεντόγλου

Tentoglou Airlines ✈️ 🇬🇷’s defending Olympic champion Miltiadis Tentoglou flies out to 8.48m in the men’s long jump final 🤯 Is anyone stopping him?#Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/n7dCt1pAlM — World Athletics (@WorldAthletics) August 6, 2024

There’s just no stopping Miltos! 😏 Miltiadis Tentoglou 🇬🇷 is now a double Olympic long jump champion! 🥇🥇#OlympicGames #Paris2024 #athletics pic.twitter.com/PyQXJlc5QU — European Athletics (@EuroAthletics) August 6, 2024

HE’S DONE IT AGAIN 😤 🇬🇷’s Miltiadis Tentoglou is the first man since @Carl_Lewis to win back-to-back Olympic long jump gold medals 🤯 8.48m for the win 🚀#Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/VtpCfkP60q — World Athletics (@WorldAthletics) August 6, 2024

Watch as Miltiádis Tentóglou took gold in the long jump at Paris 2024 for Greece! 🇬🇷 He now has back-to-back gold medals at the Olympics 🥇🥇#Paris2024 pic.twitter.com/2TmNXOKpKB — Eurosport (@eurosport) August 6, 2024

Miltiadis Tentoglou joins Carl Lewis as the only men with consecutive Olympic long jump golds. 🥇🇬🇷🥇https://t.co/JZS1pPJ0Yj — Andrew Dampf (AP) (@AndrewDampf) August 6, 2024

Το «αγαπημένο παιδί» των χρηστών στο X

tentoglou and duplantis are literally the same person in different sports 😭 both goats chilling cause they know they have the gold in their pockets#Paris2024 #Paris2024gr #Olympics pic.twitter.com/Xy5GfUtpYE — . (@AMOURHWASA) August 6, 2024

«Δεν ήμουνα καλός».

Η δήλωση του Μίλτου,μόλις πήρε το 2ο χρυσο στους Ολυμπιακούς αγώνες, αποδεικνυει ότι είναι πρότυπο και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την επιτυχία του,για το ήθος, τη σεμνότητα και την χαλαρότητα του.#Τεντογλου #Tentoglou#Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/pgZXl1HsjJ — Marka2‼️ (@Marka2free) August 6, 2024

Στην κεντρική πλατεία Γρεβενών γίνεται χαμός για τον χρυσό Μίλτο !!!! #TeamHellas #Paris2024GR pic.twitter.com/toNi7sxCCp — βασιλιας τζουλιαν 🎅 (@NicosK) August 6, 2024

Κράτα αγόρι μου τη σημαία μας ψηλά! Με τον δικό σου, ΜΟΝΑΔΙΚΟ τρόπο! 🙌🏻#tentoglou #τεντογλου pic.twitter.com/ar4bAGlV3u — Red Duckling (@RedDuckling) August 6, 2024

Tentoglou does not get enough credit for everything he has achieved. An all time great championship performer. — Robyn | 🏃🏻‍♀️🎾 (@thxbutnoshanks) August 6, 2024

Tentoglou repite el #Oro en salto de longitud #Athletics, algo que no se lograba desde Carl Lewis (84-96). Lo ha hecho con 8.48, la mayor distancia para el #Gold en unos #JuegosOlímpicos desde 2004.#OlympicGames #Olympics #JeuxOlympiques #Paris2024https://t.co/2XackFm9i5 — Miguel Nombela (@miguelnombela) August 6, 2024

Olimpiyat tarihinde Carl Lewis’ten sonra şampiyonluğunu koruyan uzun atlamacı 8.48’lik atlayışıyla Yunan yıldız Miltiadis Tentoglou oldu https://t.co/fnHc1M9W9z — Caner Yükselen (@CANER_PACKS) August 6, 2024

Εκείνο που ξεχωρίζει στον #Τεντογλου εκτός απο τις επιδόσεις του είναι το ήθο και ο τρόπος που συμπεριφέρεται στους υπόλοιπους αθλητές 🫶 pic.twitter.com/Zjv6zlFPcU — Τcόγλανοc ο Επιούcιοs (@rembelos454) August 7, 2024

Η μεγάλη στιγμή της απονομής του χρυσού μεταλλίου στον Μίλτο Τεντόγλου θα μεταδοθεί σήμερα, ζωντανά από την ΕΡΤ, στις 19:37.