Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η εντυπωσιακή εξέλιξη του αγωνίσματος της κολύμβησης από το 1932 μέχρι σήμερα – ΒΙΝΤΕΟ

Πόσο έχει εξελιχθεί το αγώνισμα της κολύμβησης στους Ολυμπιακούς Αγώνες τα τελευταία 100 χρόνια;

Σε ένα συγκριτικό βίντεο που ανέβηκε στο Χ, παρακολουθούμε -εντυπωσιασμένοι- την κούρσα στα 100 μ. ελεύθερο ανδρών, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στους τελικούς του Λος Άντζελες 1932 και του Τόκιο 2020.

Οι αλλαγές στην ταχύτητα, την τεχνική και την ικανότητα των διαγωνιζομένων αναδεικνύει την εξέλιξη του αγωνίσματος και των αθλητών που έχουν διευρύνει τα όρια της απόδοσης.

The difference between the men’s 100m freestyle final 88 years apart. 😮

Los Angeles 1932 & Tokyo 2020.

pic.twitter.com/vkoZ9rJvCf

— H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) August 1, 2024