Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 – Αυστραλία-Ελλάδα: Η προκλητική ανάρτηση του NBL για την Εθνική μπάσκετ

Την ώρα που η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ εστιάζει στον δικό της τρόπο παιχνιδιού, η Αυστραλία επενδύει στα mind games μέσω X.

Εχθές, ο coach της εθνικής ομάδας μπάσκετ, Βασίλης Σπανούλης, με εμψυχωτικές δηλώσεις, τόνισε τη σημασία του σημερινού αγώνα-τελικού με την Αυστραλία, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα και το πάθος της «επίσημης αγαπημένης» για τη νίκη.

«Όταν έχεις Ολυμπιακούς Αγώνες και έχεις ένα παιχνίδι για να προκριθείς στους “8” είναι ευλογία», σχολίασε, ενώ αναφέρθηκε και στην υπέρβαση που οφείλει η ομάδα να κάνει: «Πρέπει να κάνουμε μία υπέρβαση. Τα παιδιά είναι έτοιμα, το θέλουν πολύ. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, και στα καλά και στα άσχημα. Είμαστε η Εθνική ομάδα. Πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα και τις καλές στιγμές και τις άσχημες».

Ωστόσο, από την αντίπαλη πλευρά, η Αυστραλία φαίνεται ότι επιλέγει έναν άλλο -θεμιτό- τρόπο να επηρεάσει ψυχολογικά την εθνική μας ομάδα, με μια όμως όχι και τόσο… κομψή δημοσίευση.

Σήμερα 2 Αυγούστου, η εθνική ομάδα δίνει το καθοριστικό παιχνίδι της κόντρα στην Αυστραλία (μετάδοση στις 14:30, ΕΡΤ1) στην 3η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των Ολυμπιακών Αγώνων, αναζητώντας τη νίκη που μπορεί να της προσφέρει ελπίδες πρόκρισης ή ακόμα και απευθείας πρόκριση, ανάλογα με τα αποτελέσματα των γκρουπ Α και B.

Με φόντο αυτόν τον σημαντικό αγώνα, ο επίσημος λογαριασμός του NBL, του πρωταθλήματος της Αυστραλίας, προχώρησε στη δημοσίευση μιας εικόνας που προκαλεί. Αν και στο συγκεκριμένο γραφιστικό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιάζει μεγαλύτερος από τους τέσσερις Αυστραλούς παίχτες που προσπαθούν να τον μαρκάρουν, το όνομα της Ελλάδας (GREECE) έχει διαγραφεί και στη θέση του εμφανίζεται το όνομα «GIANNIS».

Win and advance 😮

Catch the Boomers in action tonight as they take on Greece in a crucial matchup at 9:30pm AEST.

Watch on the Nine Network and Stan Sport 📺 pic.twitter.com/ZyPHNnXQpA

— NBL (@NBL) August 2, 2024