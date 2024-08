Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ιταλίδα αθλήτρια έκανε τους χρήστες των social media να «λιώνουν» – Η επική φωτογράφησή της με διάσημο τυρί

Ενώ συνήθως πολλοί Ολυμπιονίκες συνάπτουν συνεργασίες με εταιρείες ενεργειακών ποτών και μεγάλα brand αθλητικού εξοπλισμού, η Ιταλίδα Τζόρτζια Βίλα είχε κάποτε αποτελέσει το πρόσωπο της καμπάνιας για το τυρί Parmigiano-Reggiano, ένα από τα πιο πολύτιμα προϊόντα της χώρας.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, η Τζόρτζια Βίλα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση του αργυρού μεταλλίου για την Ιταλία στον ομαδικό αγώνισμα της ενόργανης γυμναστικής γυναικών, μαζί με τις συναθλήτριες Άντζελα Αντρεόλι, Άλις Ντ’ Αμάτο, Μανίλα Εσπόζιτο και Ελίζα Ιόριο.

Αυτό το επίτευγμα σηματοδότησε το πρώτο μετάλλιο της Ιταλίας στην καλλιτεχνική γυμναστική από το 1928. Ωστόσο, οι χρήστες στα social media έχουν «λίωσει» σαν τυρί με τη Βίλα για άλλους λόγους.



Η πορεία της Βίλα προς την επιτυχία δεν ήταν εύκολη. Πριν από τρία χρόνια, της στερήθηκε η πρώτη της ευκαιρία να συμμετάσχει σε ΟΑ λόγω ενός τραυματισμού στον αστράγαλο λίγες εβδομάδες πριν από τους Αγώνες του Τόκιο. Παρ’ όλα αυτά, η 21χρονη από την Μπρέσια έκανε μια αξιοσημείωτη επιστροφή, βοηθώντας τώρα την ομάδα της να κατακτήσει ένα ιστορικό αργυρό μετάλλιο.

Τον Απρίλιο του 2020, η Βίλα ανακοίνωσε τη συνεργασία της με το τυρί ΠΟΠ Parmigiano-Reggiano, δημοσιεύοντας στο Instagram μια φωτογραφία της φορώντας ένα αθλητικό κορμάκι και έχοντας αγκαλιά ένα τεράστιο κεφάλι του εμβληματικού τυριού της Ιταλίας. «Πάντα μαζί με τον καλύτερό μου φίλο @parmigianoreggiano», έγραψε, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της για την προώθηση του τυριού -είδος παρμεζάνας-, το οποίο πρέπει να προέρχεται από συγκεκριμένες περιοχές της Ιταλίας Πάρμα, Ρέτζιο Εμίλια, Μόντενα, Μάντοβα και Μπολόνια).



Η συγκεκριμένη συμφωνία χορηγίας, που κάνει αισθητή τώρα την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με διαστάσεις virality, έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό hype τόσο για την ίδια όσο και για το εμβληματικό τυρί της Ιταλίας. Αν και είναι πιο πιθανό να αυξηθούν οι followers της Τζόρτζια Βίλα παρά να αυξηθούν οι πωλήσεις του Parmigiano-Reggiano.

Olympic silver medalist and Italian gymnast Giorgia Villa is sponsored by parmesan cheese and takes many of her photos while posing with large wheels of cheese pic.twitter.com/klx8PEuFPN

— Women Posting W’s (@womenpostingws) July 31, 2024