Οι αθλητικές μεταδόσεις 4/12/2025

  • Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της 4ης Δεκεμβρίου 2025 περιλαμβάνει πλήθος αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ.
  • Οι φίλοι του αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σημαντικές αναμετρήσεις όπως Μιλγουόκι Μπακς – Ντιτρόιτ Πίστονς στο NBA και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ στην Premier League.
  • Επίσης, η Euroleague δεσπόζει με αγώνες όπως Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης και Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, προσφέροντας πλούσιο θέαμα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ερμίνα Παπαδήμα

αθλητισμός

Αθλητικές μεταδόσεις

Παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/12/2025):

03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Ντιτρόιτ Πίστονς NBA

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ηρακλής – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας

19:00 Novasports 1HD Μπολόνια – Πάρμα Coppa Italia

19:15 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague20:00 Novasports 6HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

20:00 Novasports 4HD Άρης – Κλουζ Eurocup

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λέμγκο – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga20:30 Novasports 2HD Μονακό – Παρί Euroleague

21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:45 Novasports 5HD Παρτίζαν – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ Premier League

22:00 Novasports 1HD Λάτσιο – Μίλαν Coppa Italia

22:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πόρτο – Βιτόρια Γκιμαράες League Cup Πορτογαλίας

04:10 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία την ισοπαλία του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Ο Άρης είδε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας να του γλιστρά μέσα από τα χέρια, ...
00:55 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Premier League: Νέα γκέλα για την Λίβερπουλ – Αγωνία για Στέφανο Τζίμα που τραυματίστηκε στον αγώνα της Μπράιτον με την Άστον Βίλα

Μια από τα ίδια! Η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να συν...
23:53 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: Ο Γιακουμάκης… σκοράρει πάντα τελευταίος

Έπειτα από ένα πραγματικό ντέρμπι, που τα είχε όλα, Άρης και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκο...
21:46 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0: «Φτωχή» νίκη – Στην Καβάλα θα κριθεί η τετράδα

Χωρίς να πιάσει σπουδαία απόδοση ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά με το «φτωχό» 1-0 στο «Απόσ...
