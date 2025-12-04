Οι αθλητικές μεταδόσεις 4/12/2025

Παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/12/2025):
03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Ντιτρόιτ Πίστονς NBA
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ηρακλής – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας
19:00 Novasports 1HD Μπολόνια – Πάρμα Coppa Italia
19:15 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague20:00 Novasports 6HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
20:00 Novasports 4HD Άρης – Κλουζ Eurocup
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λέμγκο – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga20:30 Novasports 2HD Μονακό – Παρί Euroleague
21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν Euroleague
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague
21:45 Novasports 5HD Παρτίζαν – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ Premier League
22:00 Novasports 1HD Λάτσιο – Μίλαν Coppa Italia
22:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πόρτο – Βιτόρια Γκιμαράες League Cup Πορτογαλίας