ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Κρητικοί «λύγισαν» τους Αρκάδες και έκλεισαν θέση στα προημιτελικά του Κυπέλλου

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης

Ο ΟΦΗ συμπλήρωσε την οκτάδα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρήτιο, στο τελευταίο παιχνίδι της ενδιάμεσης νοκ-άουτ φάσης της διοργάνωσης (θέσεις 5-12) κι έκλεισε… ραντεβού με την ΑΕΚ στην OPAP Arena για την επόμενη Τετάρτη (14/1, 17:00) με… θέα ένα «εισιτήριο» στα ημιτελικά.

Η αρκαδική ομάδα μπήκε καλύτερα στο ματς κι έχασε δύο καλές ευκαιρίες με τους Εμμανουηλίδη (6’) και Σίπτσιτς (9’), με τον ΟΦΗ να «απαντάει» με ένα μακρινό σουτ του Αποστολάκη που πέρασε λίγο άουτ. Στο 36’ ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ, όταν από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλεθ από πλάγια θέση, η μπάλα πέρασε πάνω από τον Αγγελίδη και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0 της κρητικής ομάδας.

Στο 44’ η κεφαλιά του Σενγκέλια απ’ τη μικρή περιοχή πέρασε ελάχιστα άου, ενώ στο 50’ ο Αγγελίδης απέκρουσε το πολύ καλό σουτ του Ισέκα. Στο 51’ ο Σίπτσιτς πήρε νέα κεφαλιά από στατική φάση, με τον Χατζηθεοδωρίδη να διώχνει πάνω στη γραμμή και να διατηρεί το 1-0 για τους Κρητικούς.

Τρία λεπτά αργότερα (54’) ο Ισέκα ανατράπηκε στην περιοχή απ’ τον Φερνάντεθ, με τον διαιτητή Παπαδόπουλο να δείχνει την «άσπρη βούλα» έπειτα από υπόδειξη του VAR κι on field review. Ο «παθών» (Ισέκα) ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε κάνοντας το 2-0 για τον ΟΦΗ και «σφραγίζοντας» την πρόκρισή του στα προημιτελικά.

Ο Αστέρας Τρίπολης ολοκλήρωσε τον αγώνα με 9 παίκτες, καθώς στο 79’ τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο ο νεαρός γκολκίπερ της αρκαδικής ομάδας, Σπύρος Αγγελίδης την ώρα που οι φιλοξενούμενοι είχαν κάνει και τις 5 αλλαγές τους. Κάτω απ’ τα δοκάρια πήρε τη θέση του ως «υπηρεσιακός» τερματοφύλακας ο Αλάγκμπε.

Διαιτητής: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: 22’ Καραχάλιος, 67’ Λαμπρόπουλος – 12’ Γιαμπλόνσκι, 33’ Καλτσάς, 57’ Φερνάντεθ

Αποβολές: 40’ Γιαμπλόνσκι (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογέωργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Πούγγουρας (74’ Καινουργιάκης), Γκονθάλεθ (62’ Μαρινάκης), Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Αποστολάκης (62’ Μπαΐνοβιτς), Σενγκέλια, Νους, Ισέκα (62’ Σαλσέδο).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κρις Κόουλμαν): Aγγελίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Μούμο (71’ Τσίκο), Καλτσάς (63’ Χαραλαμπόγλου), Εμμανουηλίδης (46’ Κετού), Τζιοακίνι (43’ Αλάγκμπε), Μακέντα (63’ Τσιντέρα).

