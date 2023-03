Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, το Miami Open και το… κοκτέιλ μαργαρίτα

O Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την πορεία του στο Miami Open ξεπερνώντας το εμπόδιο του Κριστιάν Γκαρίν με 2-1 σετ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει στους «16» τον Κάρεν Κατσάνοφ όπου θα διεκδικήσει μια θέση στα προημιτελικά του τουρνουά τένις Masters 1000.

Λίγες ώρες μετά το παιχνίδι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρομοίασε τους αγώνες του στο Miami Open με… κοκτέιλ. Όπως έγραψε στο Twitter, οι αναμετρήσεις που γίνονται στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, του θυμίζουν μια «μαργαρίτα» με πάγο. «Αν τα παιχνίδια του τένις ήταν κοκτέιλ, το Μαϊάμι θα ήταν μια “μαργαρίτα” με πάγο – καυτή, ιδρωμένη και μια ιδέα λάιμ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωταθλητής για να λάβει πλήθος απαντήσεων.

«Ό,τι και να κάνεις εσύ θα είσαι πάντα καυτός» έγραψε μια θαυμάστριά του. «Δεν θα με χάλαγε να πιω την μαργαρίτα που βλέπω στις φωτογραφίες» έγραψε με νόημα μία άλλη.

If tennis matches were cocktails, Miami would be a margarita on the rocks – hot, sweaty, and with a hint of lime. pic.twitter.com/cwxNdDWP6P

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) March 27, 2023