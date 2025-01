Νεϊμάρ: Κοντά στη Σάντος ο Βραζιλιάνος επιθετικός – Συμφώνησε με την Αλ Χιλάλ να τερματιστεί το συμβόλαιό του

Ο Νεϊμάρ αποχώρησε από την Αλ Χιλάλ με αμοιβαία συμφωνία τερματισμού του συμβολαίου του, ανακοίνωσε την Δευτέρα η πρωταθλήτρια Σαουδικής Αραβίας, έπειτα από μια απογοητευτική πορεία του Βραζιλιάνου επιθετικού στην ομάδα.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής υπέστη τραυματισμό στο γόνατο κατά τη διάρκεια του προκριματικού αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ουρουγουάη τον Οκτώβριο του 2023 και δυσκολεύτηκε να επιστρέψει σε καλή κατάσταση στο «χορτάρι».

Αν και παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στον κόσμο από τη μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν το 2017, έναντι 222 εκατομμυρίων ευρώ, έχει αγωνιστεί μόλις δύο φορές φέτος – την τελευταία φορά ως αλλαγή τον Νοέμβριο.

«Η Αλ Χιλάλ και ο Νεϊμάρ Τζούνιορ συμφώνησαν να τερματίσουν τη συμβατική τους σχέση με αμοιβαία συναίνεση», ανέφερε η σαουδαραβική ομάδα σε ανάρτησή της στο X.

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent.

