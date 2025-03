NBA: Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Τζούνιορ Μπρίτζμαν, επιχειρηματίας και πρώην σταρ των Μπακς και των Κλίπερς

Έφυγε από τη ζωή ο Τζούνιορ Μπρίτζμαν, πρώην αστέρας του κολεγιακού μπάσκετ και παλαίμαχος παίκτης του NBA, ο οποίος στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο 71χρονος απεβίωσε την Τρίτη, μετά από επείγον ιατρικό περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο κέντρο του Λούισβιλ.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπρίτζμαν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, πιάνοντας το στήθος του και λέγοντας ότι πιθανόν υπέστη καρδιακή προσβολή, ενώ παρευρισκόταν στο 45ο Ετήσιο Γεύμα Ηγεσίας για τον Προσκοπισμό, στο ξενοδοχείο Galt House, το οποίο διοργάνωσε το Συμβούλιο Κληρονομιάς Λίνκολν του Προσκοπισμού της Αμερικής.

Ο φορέας εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου επιβεβαίωσε τον θάνατό του με επίσημη δήλωση στο WAVE News του Λούισβιλ. Παράλληλα, ο δήμαρχος της πόλης, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ, προχώρησε σε δημόσια δήλωση, εκφράζοντας τη θλίψη του για τον χαμό του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση σε όλο τον αθλητικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Ο Τζούνιορ Μπρίτζμαν επιλέχθηκε στο Νο8 του NBA Draft το 1975 από τους Λος Άντζελες Λέικερς, ωστόσο αποτέλεσε μέρος της ανταλλαγής που έστειλε τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ στους Λέικερς και τον ίδιο στους Μιλγουόκι Μπακς. Αγωνίστηκε στο NBA από το 1975 έως το 1987, φορώντας τη φανέλα των Μπακς για 10 σεζόν και των Κλίπερς για 2 σεζόν.

Today we lost a legend and beloved member of the Louisville basketball family.

Junior Bridgeman leaves an unmatched legacy and we are forever grateful for the impact he’s made on our program, our university and our city.

We send our deepest condolences to the Bridgeman family… pic.twitter.com/Xy5oxZ6kjU

— Louisville Athletics (@GoCards) March 11, 2025