Μαρία Σάκκαρη: Νίκησε την Μάγκντα Λινέτε και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Όπεν της Μαδρίτης

Στους «32» του τουρνουά της κατηγορίας WTA 1000 που διεξάγεται στη Μαδρίτη προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο 82 στην παγκόσμια κατάταξη) αντιμετώπισε στο πλαίσιο του 2ου γύρου την Πολωνή Μάγκντα Λινέτε (Νο 33 στον κόσμο) και επικράτησε με 7-6(5), 6-3, ύστερα από αγώνα που κράτησε μια ώρα και 50 λεπτά.

Έτσι, η Σάκκαρη πήρε το «εισιτήριο» για τον τρίτο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την 29χρονη Ιταλίδα, Τζασμίν Παολίνι (Νο 6 στον κόσμο), η οποία νίκησε στον 2ο γύρο την Κέιτι Μπούλτερ από τη Μ. Βρετανία (Νο 40) με 6-1, 6-2.

Η Λινέτε «έσπασε» το σερβίς της Σάκκαρη και προηγήθηκε 3-2 στο πρώτο σετ, αλλά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «απάντησε» άμεσα με break για το 3-3. Στη συνέχεια οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι και το 6-6, με αποτέλεσμα το σετ να οδηγηθεί στο τάι μπρέικ. Εκεί η Σάκκαρη ήταν πιο αποτελεσματική και επικράτησε με 7-5, παίρνοντας το πρώτο σετ στην αναμέτρηση.

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη έκανε break και προηγήθηκε 2-1, ενώ αμέσως μετά κράτησε το δικό της σερβίς για το 3-1. Η εξέλιξη αυτή ήταν… κομβικό σημείο στο σετ, καθώς η Σάκκαρη έφτασε στο 5-3 κρατώντας το σερβίς της, πριν κάνει νέο break και πανηγυρίσει το σετ και τη νίκη-πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Σάκκαρη και Παολίνι έχουν αναμετρηθεί δύο φορές στο παρελθόν, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να παίρνει το 2021 τη νίκη στους «64» του Ρολάν Γκαρός με 6-2, 6-3 και την Ιταλίδα να επικρατεί πέρυσι, στη φάση των «16» για το τουρνουά του Ντουμπάι, με 6-4, 6-2.

Finding her form 🙌@mariasakkari defeats Linette 7-6(5), 6-3 to move into Round 3! #MMOPEN pic.twitter.com/S6EzcC2qc5

— wta (@WTA) April 25, 2025