LIVE: Στεάουα Βουκουρεστίου – Ολυμπιακός 0-0 (1ο ημίχρονο)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Στεάουα στο Βουκουρέστι στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με στόχο την νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά στο στόχο της απευθείας πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην FCSB! / Our line-up for today’s match against FCSB! 🔴⚪️#Olympiacos #FCSBOLY #UEL pic.twitter.com/ldHrF9OeU0

