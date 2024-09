Κάιλ Χάινς: Έβαλε τέλος στην καριέρα του ο Αμερικανός σέντερ

Ο Κάιλ Χάινς, ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς που αγωνίστηκαν στα ευρωπαϊκά γήπεδα, ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της σπουδαίας αθλητικής του πορείας.

Με μια λιτή ανακοίνωση, «Σήμερα ανακοινώνω την επίσημη αποχώρησή μου από το μπάσκετ», ο Χάινς ενημέρωσε το κοινό ότι αποσύρεται οριστικά από την ενεργό δράση. Οι φήμες ήδη τον φέρνουν να εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στις ΗΠΑ, με στόχο να στραφεί στην προπονητική καριέρα.

Σε ηλικία 38 ετών, με ημερομηνία γέννησης τον Σεπτέμβριο του 1986, ο Χάινς άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στην ιστορία της EuroLeague. Η καριέρα του απογειώθηκε όταν το 2011 ο Ολυμπιακός τον απέκτησε από την Μπάμπεργκ. Με τους «ερυθρόλευκους» αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης δύο διαδοχικές χρονιές, ενώ έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στους φιλάθλους του Πειραιά, παρά την παρουσία του μόνο για δύο σεζόν. Εκτός από τα δύο ευρωπαϊκά τρόπαια, κατέκτησε και το ελληνικό πρωτάθλημα του 2012.

Η πορεία του τον οδήγησε στη ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όπου αγωνίστηκε έως το 2020, κατακτώντας άλλα δύο τρόπαια της EuroLeague. Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Αρμάνι Μιλάνο, όπου και ολοκλήρωσε την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Εκτός από τα τέσσερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Χάινς απέσπασε και πολυάριθμες ατομικές διακρίσεις. Τρεις φορές αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της EuroLeague (2016, 2018, 2022), ενώ κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών στη διοργάνωση, αποδεικνύοντας την αξία και την αντοχή του στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Κάιλ Χάινς αποχαιρέτησε την ενεργό δράση και η ΚΑΕ Ολυμπιακός είπε το δικό της «αντίο» στον Αμερικανό φόργουορντ/σέντερ.

«Αποσύρεσαι από το μπάσκετ, αλλά όχι από τις αναμνήσεις μας. Είμαστε τόσο ευγνώμονες για όλα όσα πρόσφερες στον Ολυμπιακό και στο μπάσκετ γενικότερα. Ήσουν ένας σπουδαίος παίκτης και είσαι ακόμα πιο σπουδαίος άνθρωπος. Είμαστε περήφανοι που ήσουν και είσαι μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας. Απόλαυσε την απόσυρση από την ενεργό δράση. Και απόλαυσε όλες τις συναρπαστικές περιπέτειες που ακολουθούν…» ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα στα social media.

🙌🏾🙏🏾 Retiring from the game, but not from our memories! @SirHines , we are so grateful for everything you’ve done for OlympiacosBC club and for the game of basketball in general. You were a great player and you are an even better person! We are proud that you were and still are a… pic.twitter.com/QBLBOa1FEu

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 4, 2024