Γιοβάνοβιτς: Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που παραιτείται και φεύγει

Η εθνική ομάδα έχασε τις τελευταίες ελπίδες κατάκτησης μίας εκ των δύο πρώτων θέσεων του 3ου προκριματικού ομίλου για το Μουντιάλ 2026, μετά την ήττα της χθες με 3-1 στην Κοπεγχάγη από τη Δανία και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δήλωσε πως δεν είναι άνθρωπος που τα παρατάει, αλλά τόνισε ότι η τελευταία κουβέντα για το μέλλον του στον πάγκο της εθνικής ανήκει στην ΕΠΟ.

«Πρέπει να δώσω μία εξήγηση για να αποφασίσει για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου η ΕΠΟ. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που παραιτείται και φεύγει, αν το έκανα θα θεωρούσα τον εαυτό μου μη σοβαρό άτομο. Πρέπει να δώσω ό,τι είναι δυνατό. Η διοίκηση της ΕΠΟ, ο πρόεδρος και οι παίκτες ήταν για μένα τα πάντα αυτόν τον χρόνο. Έκαναν τα πάντα για να εκπληρώσουμε αυτόν τον στόχο και αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω. Άρα θα πρέπει να κάνουμε μία καινούργια συζήτηση και ουσιαστικά η ΕΠΟ είναι αυτή που θα πάρει την απόφαση για το μέλλον», τόνισε ο τεχνικός της εθνικής και συμπλήρωσε:

«Είμαστε όλοι υπεύθυνα άτομα και ένας αποκλεισμός από μία μεγάλη διοργάνωση, σε συνθήκες πληρέστατες όσον αφορά στη συνεργασία μου τόσο με την ΕΠΟ, όσο και με τους παίκτες με κάνει πάρα πολύ υπεύθυνο για τον αποκλεισμό. Θα πρέπει να γίνει μία ανάλυση των δεδομένων που υπάρχουν. Η Ελλάδα έχει μπροστά της παιχνίδια τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο, τα οποία είναι πάντα σημαντικά, διότι είναι η εθνική ομάδα, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε μέσα σε κάποιους στόχους μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο. Νομίζω σαν υπεύθυνα άτομα, πρέπει να κάνουμε μία σοβαρή συζήτηση για την επόμενη μέρα, διότι η σημερινή (σ.σ. χθεσινή) είναι μία από αυτές που δεν θέλει κανένας να της ζήσει».

Πηγή: ΑΠΕ