Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα πειράγματα των παιδιών του για τα «βρώμικα παπούτσια», το ποπ κορν και ο ελληνοτουρκικός διάλογος

Πολλές ήταν οι ξεχωριστές στιγμές που «χάρισε» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο All Star Game, παρόλο που δεν συμμετείχε αγωνιστικά.

Όπως φαίνεται στο πρώτο βίντεο ο «Greek Freak» είχε μια κουβεντούλα με τον Αλπερέν Σενγκούν. Ο τελευταίος τον ρώτησε αν γνωρίζει κάποιες τουρκικές λέξεις και άρχισαν μεταξύ τους έναν «ελληνοτουρκικό διάλογο» με ανταλλαγή λέξεων.

Στο άλλο βίντεο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται με τα παιδιά του τα οποία τον «μαλώνουν» για τα «βρώμικα παπούτσια» του. Εκείνος προσπαθεί να τους εξηγήσει ότι με αυτά τα παπούτσια «πρέπει να ταΐσουμε την οικογένεια».

“STINKY SHOES.” 🤣

This moment with @Giannis_An34 and his sons 🫶 pic.twitter.com/pnq6veEyTC

— NBA (@NBA) February 17, 2025