FIFA: Έτοιμη να… επανεντάξει τη Ρωσία από το 2026

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Τζιάνι Ινφαντίνο, FIFA
πηγή: EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Έπειτα από τέσσερα χρόνια πλήρους απουσίας από τον αγωνιστικό αθλητισμό, η FIFA είναι έτοιμη να…επανεντάξει τη Ρωσία από το 2026, με αφορμή το τουρνουά U15, που ανακοίνωσε χθες (17/12) στο συμβούλιό της, στην Ντόχα

Όπως αναφέρει το «The Athletic», η επιστροφή δεν είναι ακόμη επίσημη, αλλά έχει έρθει πιο κοντά με την ανακοίνωση της FIFA για τη νέα διοργάνωση που θα είναι «ανοιχτή σε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη», χωρίς να υπάρχει βέτο για τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, οι οποίες αποκλείστηκαν από τις διοργανώσεις αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η διοργάνωση κάτω των 15 ετών που ανακοινώθηκε από τη FIFA θα διεξαχθεί για πρώτη φορά το 2026 για το ανδρικό τουρνουά, ενώ το γυναικείο τουρνουά θα διεξαχθεί το 2027.

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, σε μια ανάρτηση στο Instagram, δήλωσε την «υποστήριξή» του στη συμμετοχή Ρώσων αθλητών, και «ειδικά νέων αθλητών», σε αθλητικές εκδηλώσεις, ανεξάρτητα από την πολιτική κατάσταση στη χώρα τους.

Και πρόσθεσε: «Ο αθλητισμός προσφέρει μια πύλη προς την ελπίδα και έναν τρόπο να δείξουμε ότι όλοι οι αθλητές μπορούν να σέβονται τους ίδιους κανόνες και ο ένας τον άλλον».

Η επίσημη θέση της UEFA, ωστόσο, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο, είναι να δεχθεί ξανά ρωσικούς συλλόγους στις διεθνείς διοργανώσεις της μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων και την επίβλεψη των διοργανώσεων, θα συνεδριάσει ξανά τον Φεβρουάριο του 2026, αναφέρει η ιαλική εξειδικευμένη ιστοσελίδα calcioefinanza.

Επίσης, αθλητικές ομοσπονδίες-επιτροπές, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), δείχνουν όλο και πιο πρόθυμες να ανοίξουν ξανά τις πόρτες τους σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές.

15:32 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

