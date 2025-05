Φενερμπαχτσέ – Παναθηναϊκός 82-76: Δεν τα κατάφεραν οι Πράσινοι – Στον τελικό της Euroleague οι Τούρκοι

Η Φενερμπαχτσέ έβγαλε μεγαλύτερη ενέργεια σε όλο το ματς, πήρε το προβάδισμα απ’ τα πρώτα λεπτά (μετά το αρχικό 3-5) και δεν το έχασε ποτέ ξανά, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 82-76 στον πρώτο ημιτελικό του Final 4 της Euroleague που διεξάγεται το Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, παίρνοντας θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (25/5).

Ο Ντέβον Χολ με 18 πόντους (4/6 τρίπ.) έκανε όλη τη «ζημιά» στους «πράσινους» με μεγάλα καλάθια και τρίποντα σε καθοριστικά σημεία, ενώ ο Έρικ ΜακΚόλουμ με 13 πόντους κι ένα τρίποντο «μαχαιριά» στο φινάλε, ήταν ο παίκτης που ήρθε απ’ τον πάγκο για να αλλάξει τα δεδομένα για τη Φενέρ.

Δεν βρήκε άλλους «πόλους» στην επίθεση πέρα απ’ τους Τσέντι Όσμαν (20π.) και Κέντρικ Ναν (19π.), ο Παναθηναϊκός, με τον Αμερικανό να αποβάλλεται στο 34′ με πέντε φάουλ και τους «πράσινους» να παραδίδουν το «στέμμα» που κατέκτησαν πέρσι στο Βερολίνο.

