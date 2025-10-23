Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η ενδεκάδα των «πράσινων» – Εκτός ο Μπακασέτας, εξτρέμ ο Καλάμπρια

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η ενδεκάδα των «πράσινων» – Εκτός ο Μπακασέτας, εξτρέμ ο Καλάμπρια

Ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, ενόψει του αγώνα στο Ρότερνταμ, με την Φέγενορντ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, καθώς δεν έχει στην διάθεσή του τον Τάσο Μπακασέτα. Ο αρχηγός των «πρασίνων» αντιμετωπίζει ενοχλήσεις και κρίθηκε προτιμότερο να μείνει εκτός, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ενόψει της συνέχειας.

Για να καλύψει το κενό που άφησε η απουσία του Μπακασέτα, ο Κόντης επέλεξε τον Τετέ να ξεκινήσει βασικός στον άξονα, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να μετακινείται στα δεξιά ως εξτρέμ και τον Κώτσιρα να παίρνει θέση πίσω του, στο δεξί άκρο της άμυνας.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί και πάλι ο Ντραγκόφσκι, ενώ η αμυντική τετράδα θα αποτελείται από τους Ίνγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλο. Στη μεσαία γραμμή, ο Σιώπης παίρνει τη θέση του Τσιριβέγια, με τον Τσέριν να παραμένει στο αρχικό σχήμα.

Στην επίθεση, ο Καλάμπρια θα αγωνιστεί δεξιά, ο Τζούρισιτς αριστερά, ενώ στην κορυφή της γραμμής των «πρασίνων» θα βρεθεί ο Σφιντέρσκι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρίζετε τα δόντια σας στον ύπνο; Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και τι να κάνετε

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές- η ενημέρωση ενδυναμώνει

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης: Κατέθεσε αίτημα μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας εγγραφών νομικών προσώπων στην ...

ΥΠΑΑΤ: Ακατάσχετες οι ενισχύσεις για ζωοτροφές και φερτά υλικά για Daniel – Στρατιωτικοί κτηνίατροι στη μάχη για την προστα...

Πώς είναι να οδηγείς ένα ιπτάμενο αυτοκίνητο – Γιατί θα κυκλοφορήσουν πολύ πιο σύντομα απ’ ό,τι νομίζεις

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 3 γάτες στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:15 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

ΑΕΚ – Αμπερντίν: Αυτή είναι η ενδεκάδα της «Ένωσης» – Βασικοί Βίντα και Πιερό

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια, με στόχο να πετύχει την πρώτη της νίκη στη...
18:56 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στο NBA με υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού – Συνελήφθησαν ο προπονητής των Μπλέιζερς και ο Τέρι Ροζίερ

Σοκ στο NBA. Ο προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, και ο γκαρντ των Μαϊάμ...
18:17 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Λουτσιάνο Γκαλέτι: «Νιώθω περήφανος που ανήκω στην ιστορία του Ολυμπιακού»

Ο Λουτσιάνο Γκαλέτι επέστρεψε στο «Γ. Καραϊσκάκης» και επισκέφθηκε το νέο μουσείο του Ολυμπιακ...
16:30 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Euroleague: Aπέκλεισε τον διαιτητή Ούρος Νίκολιτς από όλες τις διοργανώσεις της

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε τον άμεσο αποκλεισμό του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς από όλες τ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς