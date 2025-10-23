Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η ενδεκάδα των «πράσινων» – Εκτός ο Μπακασέτας, εξτρέμ ο Καλάμπρια

Ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, ενόψει του αγώνα στο Ρότερνταμ, με την Φέγενορντ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, καθώς δεν έχει στην διάθεσή του τον Τάσο Μπακασέτα. Ο αρχηγός των «πρασίνων» αντιμετωπίζει ενοχλήσεις και κρίθηκε προτιμότερο να μείνει εκτός, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ενόψει της συνέχειας.

Για να καλύψει το κενό που άφησε η απουσία του Μπακασέτα, ο Κόντης επέλεξε τον Τετέ να ξεκινήσει βασικός στον άξονα, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να μετακινείται στα δεξιά ως εξτρέμ και τον Κώτσιρα να παίρνει θέση πίσω του, στο δεξί άκρο της άμυνας.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί και πάλι ο Ντραγκόφσκι, ενώ η αμυντική τετράδα θα αποτελείται από τους Ίνγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλο. Στη μεσαία γραμμή, ο Σιώπης παίρνει τη θέση του Τσιριβέγια, με τον Τσέριν να παραμένει στο αρχικό σχήμα.

Στην επίθεση, ο Καλάμπρια θα αγωνιστεί δεξιά, ο Τζούρισιτς αριστερά, ενώ στην κορυφή της γραμμής των «πρασίνων» θα βρεθεί ο Σφιντέρσκι.