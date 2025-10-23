Τραμπ: Το Ισραήλ θα χάσει την υποστήριξη της Ουάσινγκτον αν προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Πηγή: ΕΡΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα χάσει την υποστήριξη της Ουάσινγκτον εάν προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Όταν ρωτήθηκε για τα σχέδια προσάρτησης, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Αυτό δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί επειδή έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. «Και δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό τώρα, το Ισραήλ θα έχανε κάθε στήριξη των ΗΠΑ εάν γινόταν κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το περιοδικό, η συνέντευξη δόθηκε τηλεφωνικά στις 15 Οκτωβρίου.

 

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που έφτασε σήμερα στο Ισραήλ, εξέφρασαν έντονη ενόχληση αφού η Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ψήφισε υπέρ της συζήτησης δύο νομοσχεδίων που επεκτείνουν την ισραηλινή κυριαρχία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που κατελήφθη από το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967. Για την Ουάσινγκτον, ένα τέτοιο σχέδιο θα ήταν επιζήμιο για τις προσπάθειες εδραίωσης της εύθραυστης εκεχειρίας, έπειτα από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου, στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη συνέντευξή του ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο άσκησε πιέσεις στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να τον πείσει να δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιό του. «Μπίμπι, δεν μπορείς να πολεμάς με όλον τον κόσμο», φέρεται να του είπε. «Ξέρετε, τον σταμάτησα, επειδή απλώς θα συνέχιζε. Θα μπορούσε (ο πόλεμος) να κρατήσει χρόνια», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε πεπεισμένος ότι η Σαουδική Αραβία θα εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ μέχρι τα τέλη του έτους. «Δεν υπάρχει πια η ιρανική απειλή. Έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» διαβεβαίωσε, προσθέτοντας ότι «ήξερε» ότι οι (αραβικές) χώρες θα εντάσσονταν «πολύ γρήγορα» στις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ. Όταν ρωτήθηκε εάν αυτό θα συμβεί πριν από το τέλος του έτους, απάντησε «ναι, έτσι νομίζω».

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε επίσης για την έλλειψη, κατ’ αυτόν, πραγματικής ηγεσίας στην παλαιστινιακή πλευρά, αν και εκθείασε τη σχέση του με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Είπε ότι «θα πάρει μια απόφαση» για το αν το Ισραήλ πρέπει να αποφυλακίσει τον Μαρουάν Μπαργούτι, ηγετικό στέλεχος της Φάταχ που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ισραηλινές φυλακές.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

21:09 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Νέες προκλήσεις από την Ρωσία: Δύο στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας

Δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν σήμερα στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, χώρας-μέλου...
20:53 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Κίνα και Ινδία συμμορφώνονται με τις κυρώσεις Τραμπ στην Μόσχα – Αναστέλλει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου το Πεκίνο, ακολουθεί το Νέο Δελχί – Ο αντίκτυπος στις τιμές

Οι κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες στην Κίνα ανέστειλαν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου που μεταφ...
20:32 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Βρετανία: Αθώος λόγω έλλειψης επαρκών αποδείξεων ο μοναδικός στρατιώτης που προσήχθη σε δίκη για τη «Ματωμένη Κυριακή»

Δικαστήριο του Μπέλφαστ έκρινε αθώο σήμερα, Πέμπτη, έναν βετεράνο Βρετανό αλεξιπτωτιστή, για τ...
19:58 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Πούτιν: Απειλεί με «συντριπτική» απάντηση αν γίνει επίθεση με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στη Ρωσία – Τι είπε για τις αμερικανικές κυρώσεις

Η απάντηση της Μόσχας θα είναι «συντριπτική» σε ενδεχόμενη επίθεση με πυραύλους Tomahawk – ή ά...
