Εβάν Φουρνιέ: Πεινασμένος για… σουβλάκι μετά τη νίκη του Ολυμπιακού – Δείτε την ανάρτησή του

Δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στην ΑΕΚ ο Ολυμπιακός. Για μία ακόμη φορά ο Εβάν Φουρνιέ φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία του.

Ο πρώην NBAer ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 14 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Μετά το ματς, ο ίδιος φαίνεται ότι… πεινούσε και έκανε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στο «Χ».

Όπως είχε κάνει και πριν καιρό, ρώτησε τον κόσμο για το αγαπημένο τους μέρος για να φάνε σουβλάκι. Ο Φουρνιέ πάντως έγραψε ότι… ρωτάει για έναν φίλο.

«Εντάξει φίλοι μου… δώστε το απόλυτο αγαπημένο σας μέρος για σουβλάκι παρακαλώ. Ρωτάω για έναν φίλο», ήταν η ανάρτηση που έκανε ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ του Ολυμπιακού.

Ok my friends…gimme your absolute favorite souvlaki spot plz.

Asking for a friend🙃

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 3, 2024