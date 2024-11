Συρία: Χερσαία επιδρομή των IDF για τη σύλληψη μέλους ιρανικών δικτύων – Τον παρακολουθούσαν επί μήνες – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή (2/11) ότι πραγματοποίησε χερσαία επιδρομή στη Συρία, συλλαμβάνοντας έναν Σύρο πολίτη που εμπλέκεται σε ιρανικά δίκτυα. Ήταν η πρώτη φορά στον εν εξελίξει πόλεμο που το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τα στρατεύματά του επιχειρούν σε συριακό έδαφος.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στη Συρία πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο, με στόχο μέλη της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και αξιωματούχους του Ιράν, στενού συμμάχου τόσο της Χεζμπολάχ όσο και της Συρίας. Αλλά δεν έχει δημοσιοποιήσει στο παρελθόν καμία χερσαία επιδρομή στη Συρία.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η σύλληψη ήταν μέρος μιας ειδικής επιχείρησης «που διεξήχθη τους τελευταίους μήνες», αν και δεν είπε πότε ακριβώς έγινε. Η Συρία δεν επιβεβαίωσε αμέσως την ανακοίνωση, αλλά ένας φιλοκυβερνητικός συριακός ραδιοφωνικός σταθμός, ο Sham FM, μετέδωσε την Κυριακή ότι η ισραηλινή δύναμη πραγματοποίησε «επιχείρηση σύλληψης» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με στόχο έναν άνδρα στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η αποκάλυψη της επιδρομής έρχεται καθώς το Ισραήλ διεξάγει κλιμακούμενη εκστρατεία βομβαρδισμών στο Λίβανο τις τελευταίες έξι εβδομάδες, καθώς και χερσαία εισβολή κατά μήκος των κοινών συνόρων των χωρών, με τον όρκο να ακρωτηριάσει τη Χεζμπολάχ. Το Σάββατο (2/11), Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ναυτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομή σε πόλη του βόρειου Λιβάνου, συλλαμβάνοντας έναν άνδρα που αποκάλεσαν ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ.

Ο στρατός αναγνώρισε τον άνδρα που συνέλαβε ως Ali Soleiman al-Assi, λέγοντας ότι ζει στη νότια συριακή περιοχή Saida. Είπε ότι ο άνδρας βρισκόταν υπό στρατιωτική παρακολούθηση για πολλούς μήνες και ότι συμμετείχε σε ιρανικές πρωτοβουλίες με στόχο περιοχές των προσαρτημένων στο Ισραήλ υψωμάτων του Γκολάν κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

During an intelligence-based, special IDF operation, IDF soldiers detained an Iranian terror network operative in Syria named Ali Soleiman al-Assi.

Al-Assi, a Syrian citizen who lives in the area of Saida in southern Syria, was under IDF surveillance and was found to be a… pic.twitter.com/Q2yAGIliiC

— Israel Defense Forces (@IDF) November 3, 2024