Ισπανία: Συνεχίζεται ο απολογισμός του θανάτου – Τουλάχιστον 217 νεκροί από τις πλημμύρες στη Βαλένθια – Προσευχή στο Βατικανό

Οι ισπανικές αρχές, σε νεότερο απολογισμό τους σήμερα, ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 217 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες, συγκεκριμένα 213 μόνο στην περιοχή της Βαλένθια, τρεις στην Καστίγια-λα-Μάντσα, όπου σήμερα το πρωί βρέθηκε το άψυχο σώμα μιας εβδομηντάχρονης η οποία ήταν αγνοούμενη από την Τρίτη και ένας στην Ανδαλουσία.

Ανάμεσα στα θύματα αυτών των πλημμυρών είναι και δύο Κινέζοι πολίτες, σύμφωνα με την κινεζική πρεσβεία στη Μαδρίτη. Άλλοι δύο φέρονται ως αγνοούμενοι.

Οι αρχές γνωρίζουν ότι ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί. “Υπάρχουν ακόμη πλημμυρισμένα ισόγεια, αποθήκες, υπόγεια, χώροι στάθμευσης που πρέπει να καθαριστούν και είναι αναμενόμενο ότι άνθρωποι νεκροί βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους”, προειδοποίησε ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε.

This scene from Valencia’s October 29 disaster is beyond a movie.

A man hanging on the wall is on the edge of the flood. A car pushed by the current is going to crush him. From the first floor someone throws a blanket. He climbs to safety.pic.twitter.com/84T9p7DDVv

