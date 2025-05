Euroleague: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναχωρούν σήμερα για Άμπου Ντάμπι – Οι αποστολές των ομάδων και το πρόγραμμα του Final Four

Το φετινό Final Four της Euroleague φέρνει για πρώτη φορά την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μπάσκετ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Άμπου Ντάμπι, με έντονο ελληνικό χρώμα.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη της πρόκρισης στον τελικό, με τη σκηνή να στήνεται ενόψει ενός μοναδικoύ τριημέρου που υπόσχεται συγκινήσεις, δυνατές αναμετρήσεις και έναν ημιτελικό-ντέρμπι ανάμεσα στον «θρύλο» Βασίλη Σπανούλη και την παλιά του ομάδα.

Οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι ετοιμάζονται να απογειωθούν -κυριολεκτικά- για τη μεγαλύτερη πρόκληση της χρονιάς.

It’s landed 🛬

And the 🏆 has already taken a tour #F4GLORY https://t.co/NfCPLqoTSD

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 19, 2025