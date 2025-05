Euroleague – Final Four 2025: Το… καλωσόρισμα του Άμπου Ντάμπι στις αποστολές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού – ΒΙΝΤΕΟ

Με παραδοσιακή μουσική, ρυθμικά τύμπανα και τον εμβληματικό χορό Al-Ayyala, οι αποστολές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό στο Άμπου Ντάμπι, το βράδυ της Τρίτης 20 Μαΐου, κατά την άφιξή τους ενόψει του Final Four της EuroLeague. Οι δύο ομάδες ταξίδεψαν αρκετές ημέρες νωρίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ώστε να προσαρμοστούν στις τοπικές συνθήκες, ωστόσο η υποδοχή που τους περίμενε ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Οι παίκτες, τα προπονητικά επιτελεία και τα στελέχη των δύο αποστολών αιφνιδιάστηκαν ευχάριστα από τη θερμή υποδοχή, η οποία βασίστηκε στο έθιμο Al-Ayyala – μια ζωντανή πολιτισμική παράδοση, εγγεγραμμένη στον κατάλογο της UNESCO ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Ο χορός, που είναι βαθιά ριζωμένος στις κοινότητες του βορειοδυτικού Ομάν και σε όλη την επικράτεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αποτελεί ένα θεατρικό και μουσικό δρώμενο με έντονο συμβολισμό.

Κατά την εκτέλεση του Al-Ayyala, σχηματίζονται δύο γραμμές από περίπου είκοσι άνδρες η καθεμία, οι οποίοι στέκονται αντικριστά και κρατούν λεπτά μπαμπού ραβδιά – που συμβολίζουν δόρατα ή σπαθιά. Οι χορευτές κινούν ρυθμικά τα κεφάλια και τα ραβδιά τους, ενώ απαγγέλλουν στίχους ποιητικού περιεχομένου, την ώρα που οι μουσικοί στο κέντρο συνοδεύουν την παράσταση με παραδοσιακά κρουστά, όπως τύμπανα, ντέφια και κύμβαλα από ορείχαλκο.

Η υποδοχή αυτή δεν άφησε ασυγκίνητους ούτε τους παίκτες, ούτε το τεχνικό τιμ. Ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού δεν δίστασε να βγάλει το κινητό του και να καταγράψει σε video τη μοναδική εμπειρία, ενώ χαμογελαστοί και εμφανώς ενθουσιασμένοι εμφανίστηκαν τόσο οι παίκτες των δύο ομάδων όσο και ο Έργκιν Άταμαν, ο οποίος έδειξε να απολαμβάνει το κάθε λεπτό.

Στην εντυπωσιακή αυτή υποδοχή έγινε και ειδική μνεία από την EuroLeague, η οποία ξεχώρισε τον Γιώργο Μπαρτζώκα του Ολυμπιακού, αλλά και τον Κέντρικ Ναν, προβάλλοντας το σχετικό περιεχόμενο μέσα από τα επίσημα κανάλια της.

Η παραδοσιακή φιλοξενία συνεχίστηκε και κατά την άφιξη των δύο αποστολών στο ξενοδοχείο τους, όπου οι άνθρωποι του Άμπου Ντάμπι τούς επιφύλαξαν μια θορυβώδη και εντυπωσιακή υποδοχή, ντυμένοι με τοπικές ενδυμασίες και συνοδευόμενοι από ήχους παραδοσιακής μουσικής. Το σκηνικό καταγράφηκε σε πλήθος βίντεο που αναρτήθηκαν τόσο από την EuroLeague όσο και από το διεθνές μπασκετικό μέσο BasketNews, προσφέροντας στο κοινό μια γεύση από την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά των Εμιράτων.

