Τζορτζ Γουέντ: Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο πρωταγωνιστής της κωμικής σειράς «Cheers»

Σε ηλικία 76 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τζορτζ Γουέντ, ο ηθοποιός και κωμικός που συνδέθηκε ανεξίτηλα με τον ρόλο του Νορμ Πίτερσον στη δημοφιλή σειρά Cheers. Ο θάνατός του σημειώθηκε στον ύπνο του, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, την ημέρα που συμπληρώνονταν 32 χρόνια από το τελευταίο επεισόδιο της σειράς που τον έκανε διάσημο.

Ο θάνατος του αγαπημένου ηθοποιού προκάλεσε συγκίνηση τόσο στον καλλιτεχνικό κόσμο όσο και στο κοινό που τον αγάπησε μέσα από την τηλεόραση και το θέατρο. «Ο Τζορτζ ήταν ένας στοργικός οικογενειάρχης, ένας αγαπημένος φίλος και έμπιστος άνθρωπος όλων όσων ήταν αρκετά τυχεροί να τον γνωρίσουν. Θα μας λείψει για πάντα. Η οικογένεια έχει ζητήσει σεβασμό στην ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», ανέφερε σε δήλωσή του εκπρόσωπος της οικογένειας στο CNN.

In honor of the legendary George Wendt, here is every time Norm Peterson walks into Cheers pic.twitter.com/5qkPUNgFRU

Η πορεία του Γουέντ στην τηλεόραση σφραγίστηκε από τον ρόλο του λογιστή που αγαπά την μπύρα, ρόλος που του χάρισε έξι συνεχόμενες υποψηφιότητες για Emmy στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου. Η συμμετοχή του στη σειρά Cheers θεωρείται εμβληματική, καθώς κατόρθωσε να δημιουργήσει έναν χαρακτήρα-σύμβολο για την εποχή.

Η καριέρα του δεν περιορίστηκε στη μικρή οθόνη. Ο Γουέντ εμφανίστηκε σε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές, όπως τα «Dreamscape», «Fletch», «Never Say Die» και «Spice World». Παράλληλα, τη δεκαετία του 1990 υπήρξε τακτικός παρουσιαστής στο Saturday Night Live, συμμετέχοντας στο γνωστό σκετς των Chicago Superfans μαζί με τους Chris Farley, Mike Myers και Robert Smigel.

Rest in power George Wendt. One of the greatest character actors of our generation.

A compilation of Norm replies in his honor. pic.twitter.com/B21oWtg3ur

— Danny Deraney (@DannyDeraney) May 20, 2025