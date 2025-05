Euroleague – Final Four 2025: Αυτά είπε ο Βασίλης Σπανούλης στον Εβάν Φουρνιέ – BINTEO

Ο Βασίλης Σπανούλης, προπονητής της Μονακό, μίλησε στην κάμερα της NOVA για την εμφάνιση της ομάδας του στον ημιτελικό του Final 4 της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά και για τη στιγμή που αγκάλιασε τον Εβάν Φουρνιέ, λίγο μετά τη λήξη του αγώνα.

Ο Σπανούλης ρωτήθηκε για την αγωνιστική εικόνα των Μονεγάσκων και τον τρόπο με τον οποίο κρίθηκε η αναμέτρηση. Η Μονακό επικράτησε με 78-68 στο Άμπου Ντάμπι, αφήνοντας εκτός τελικού την ομάδα του Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στη συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή που πλησίασε και αγκάλιασε τον Γάλλο άσο των «ερυθρόλευκων», ο οποίος ξέσπασε σε δάκρυα μετά την ήττα. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Του είπα κάποια πράγματα που ήταν σαν να ήμουν εγώ (ως παίκτης). Έχω περάσει και εγώ δύσκολες στιγμές και επίπονες. Και του έδωσα κάποιες συμβουλές για να σηκώσει κεφάλι».

An unbelievable effort from @EvanFourmizz who is brought to tears after the defeat

He’s consoled by Spanoulis, an emotional moment at #F4GLORY pic.twitter.com/QtX5XGkMMU

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 23, 2025