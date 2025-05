Ολυμπιακός – Μονακό: Ο Εβάν Φουρνιέ ξέσπασε σε κλάματα – Η αγκαλιά παρηγοριάς του Βασίλη Σπανούλη

Η Μονακό επικράτησε του Ολυμπιακού με σκορ 68-78 στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Η ήττα αυτή σηματοδότησε τον αποκλεισμό των Πειραιωτών, προκαλώντας έντονη συναισθηματική φόρτιση στον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα.

Ο Γάλλος γκαρντ αποτέλεσε τον κορυφαίο παίκτη του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 31 πόντους. Ωστόσο, η εξαιρετική του εμφάνιση δεν στάθηκε αρκετή για να οδηγήσει την ομάδα του στον τελικό, καθώς η Μονακό, με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο, έφτασε στην τελική επικράτηση.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βασίλης Σπανούλης προσέγγισε τον συγκινημένο Φουρνιέ και τον αγκάλιασε, σε μια εικόνα που αποτύπωσε το ανθρώπινο πρόσωπο του αθλητισμού.

An unbelievable effort from @EvanFourmizz who is brought to tears after the defeat

He’s consoled by Spanoulis, an emotional moment at #F4GLORY pic.twitter.com/QtX5XGkMMU

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 23, 2025