Έντριεν Πέιν: Νεκρός από πυροβολισμούς ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού

Σοκ στο παγκόσμιο μπάσκετ από τον θάνατο του Έντριεν Πέιν, πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από αμερικανικά Μέσα, ο 31χρονος μπασκετμπολίστας, που έπαιζε πριν από μερικά χρόνια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ είναι νεκρός έπειτα από πυροβολισμούς. Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο πρώην συμπαίκτης του, Τζάρεντ Σάλιντζερ, ενώ την επιβεβαίωσε και ο δημοσιογράφος της «Detroit Free Press», Κρις Σολάρι.

Hate the news i received this morning…. Rest Easy to my brother/Teammate @Adreian_Payne

— Jared Sullinger Sr. (@Jared_Sully0) May 9, 2022