Συναγερμός στo Λονδίνο: Εντοπίστηκε ύποπτο όχημα κοντά στο Γουέστμινστερ

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο , όπου αποκλείστηκαν οι δρόμοι γύρω από την πλατεία του Κοινοβουλίου και το γραφείο του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ενώ εκκενώθηκε το Κέντρο της Βασίλισσας Ελισάβετ II στο Γουέστμινστερ, λόγω ύποπτου οχήματος.

Η αστυνομία εκκένωσε την πλατεία του Κοινοβουλίου και το μεγάλο συνεδριακό κέντρο γύρω στις 16.30. Η Μητροπολιτική Αστυνομία έγραψε στο Twitter: «Η αστυνομία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Γουέστμινστερ Άμπεϊ και ασχολείται με ένα περιστατικό που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά ύποπτο όχημα. Έχουν αποκλειστεί δρόμοι, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίζουν το περιστατικό».

Police are at currently in the vicinity of #Westminster Abbey dealing with an ongoing incident involving what is believed to be a suspicious vehicle.

A number of road closures are in place while emergency services deal with the incident.

— MPS Westminster (@MPSWestminster) May 9, 2022