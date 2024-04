Επέστρεψε στα καθήκοντα του ο βασιλιάς Κάρολος: Χαμογελαστός, με διάθεση για αστεία και γραβάτα με δεινοσαυράκια

Με πολύ χαρά φάνηκε ότι επέστρεψε σήμερα στα δημόσια καθήκοντα του ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα μία κλινική θεραπείας καρκίνου στο Λονδίνο.

Ο μονάρχης είχε αναστείλει την εμφάνιση του σε δημόσιες εκδηλώσεις για να υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο.

Ο Βρετανός μονάρχης έφτασε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από την σύζυγο του Καμίλα και έδειχνε χαρούμενος και ευδιάθετος, ενώ είχε επιλέξει να φορέσει μία ροζ γραβάτα με δεινοσαυράκια.

The King is overjoyed to be back on public duties this morning for the first time since his cancer diagnosis

Accompanied by Queen Camilla, HM is at University College Hospital Macmillan Cancer Centre.

Today it can be announced that he is the new Patron of Cancer Research UK. pic.twitter.com/GRUvQPBBaH — Rebecca English (@RE_DailyMail) April 30, 2024

Ο βασιλιάς χαιρέτησε και χαμογέλασε σε όσους είχαν συγκεντρωθεί έξω από την κλινική για να τον δουν από κοντά.

Στη συνέχεια εισήλθε στην κλινική όπου συναντήθηκε με τους γιατρούς, το ιατρικό προσωπικό αλλά και ασθενείς, που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Ο βασιλιάς της Βρετανίας επανέλαβε αρκετές φορές την προτροπή του οι άνθρωποι να κάνουν προληπτικές εξετάσεις καθώς είναι σημαντική η διάγνωση του καρκίνου στα αρχικά στάδια.

Οι φωτογραφίες μέσα στην κλινική

Some pictures of King Charles and Queen Camilla inside the UCH Macmillan Cancer Centre where the King is completing his very first public engagement since his own cancer diagnosis. pic.twitter.com/bOMJkDfeuQ — Chris Ship (@chrisshipitv) April 30, 2024

Μάλιστα ενημερώθηκε για όλες τις νέες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της νόσου.

The King has been asked how he is getting on with his cancer treatment.

He says “I’m alright, thank you”.

King Charles is now meeting six patients in the chemotherapy ward. pic.twitter.com/h5TygnRAR5 — Chris Ship (@chrisshipitv) April 30, 2024

Κατά την έξοδο του από το νοσοκομείο ένα μικρό κορίτσι του πρόσφερε λουλούδια. Ένα αγοράκι έδωσε και εκείνο με την σειρά του ένα μπουκέτο με λουλούδια στην βασίλισσα Καμίλα.