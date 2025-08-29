Conference League: Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στην League Phase

Τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (28/8) ολοκληρώθηκε το παζλ των 36 ομάδων που θα πάρουν μέρος στη League Phase του φετινού Conference, μεταξύ των οποίων θα είναι και μία ελληνική, η ΑΕΚ, μετά από την πρόκρισή της εις βάρος της Άντερλεχτ στη μεταξύ τους μονομαχία στα playoffs.

Ο Δικέφαλος θα μπει στο 4ο Group δυναμικότητας και θα αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο από κάθε ένα από τα έξι pots. Τα τρία ματς θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια και άλλα τόσα θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εκτός έδρας.

Η κλήρωση της League Phase του Conference League, όπως και του Europa League League όπου θα πάρουν μέρος ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8, 14:00) στο Μονακό.

Οι 36 φιναλίστ του League Phase του Europa League:

1o group δυναμικότητας

Φιορεντίνα
Άλκμααρ
Σαχτάρ
Σλόβαν Μπρατισλάβας
Ραπίντ Βιέννης
Λέγκια Βαρσοβίας

2ο group δυναμικότητας

Σπάρτα Πράγας
Ντιναμό Κιέβου
Κρίσταλ Πάλας
Λεχ Πόζναν
Ράγιο Βαγεκάνο
Σάμροκ Ρόβερς

3ο group δυναμικότητας

Ομόνοια
Μάιντς
Στρασμπούρ
Γιαγκελόνια
Τσέλιε
Ριέκα

4ο group δυναμικότητας

Ζρίνσκι
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
Κουόπιο
ΑΕΚ
Αμπερντίν
Ντρίτα

5ο group δυναμικότητας

Μπρέινταμπλικ
Σίγκμα Όλομουτς
Σαμσουνσπόρ
Ράκοβ
ΑΕΚ Λάρνακας
Σκεντίγια

6ο group δυναμικότητας

Χάκεν
Λωζάνη
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα
Χάμρουν Σπάρτανς
Νόα
Σέλμπουρν

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025
5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025

