Conference League: Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στην League Phase

Τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (28/8) ολοκληρώθηκε το παζλ των 36 ομάδων που θα πάρουν μέρος στη League Phase του φετινού Conference, μεταξύ των οποίων θα είναι και μία ελληνική, η ΑΕΚ, μετά από την πρόκρισή της εις βάρος της Άντερλεχτ στη μεταξύ τους μονομαχία στα playoffs.

Ο Δικέφαλος θα μπει στο 4ο Group δυναμικότητας και θα αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο από κάθε ένα από τα έξι pots. Τα τρία ματς θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια και άλλα τόσα θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εκτός έδρας.

Η κλήρωση της League Phase του Conference League, όπως και του Europa League League όπου θα πάρουν μέρος ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8, 14:00) στο Μονακό.

Οι 36 φιναλίστ του League Phase του Europa League:

1o group δυναμικότητας

Φιορεντίνα

Άλκμααρ

Σαχτάρ

Σλόβαν Μπρατισλάβας

Ραπίντ Βιέννης

Λέγκια Βαρσοβίας

2ο group δυναμικότητας

Σπάρτα Πράγας

Ντιναμό Κιέβου

Κρίσταλ Πάλας

Λεχ Πόζναν

Ράγιο Βαγεκάνο

Σάμροκ Ρόβερς

3ο group δυναμικότητας

Ομόνοια

Μάιντς

Στρασμπούρ

Γιαγκελόνια

Τσέλιε

Ριέκα

4ο group δυναμικότητας

Ζρίνσκι

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς

Κουόπιο

ΑΕΚ

Αμπερντίν

Ντρίτα

5ο group δυναμικότητας

Μπρέινταμπλικ

Σίγκμα Όλομουτς

Σαμσουνσπόρ

Ράκοβ

ΑΕΚ Λάρνακας

Σκεντίγια

6ο group δυναμικότητας

Χάκεν

Λωζάνη

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα

Χάμρουν Σπάρτανς

Νόα

Σέλμπουρν

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025