Conference League: Στον τελικό Μπέτις και Τσέλσι – Απέκλεισαν Φιορεντίνα και Τζουργκάρντεν αντίστοιχα

Η Μπέτις, ζώντας για χρόνια στη «βαριά» ευρωπαϊκή «σκιά» της Σεβίλης των 7 Europa League και του ενός UEFA Super Cup, πανηγυρίζει απ’ το βράδυ της Πέμπτης (8/5) την πρώτη πρόκριση της Ιστορίας της σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης και συγκεκριμένα στο φετινό Conference League.

Έχοντας ως απόλυτο ηγέτη και πρωταγωνιστή στη ρεβάνς με τη Φιορεντίνα για τα ημιτελικά του Conference League τον Άντονι, οι Ανδαλουσιάνοι «λύγισαν» τη Φιορεντίνα στην παράταση (2-1 κ.α.), έφυγαν με το ισόπαλο 2-2 απ’ το «Artemio Franchi» και με συνολικό σκορ 4-3, εξασφάλισαν την παρουσία τους στον μεγάλο τελικό της 28ης Μαΐου που θα διεξαχθεί στο «Wrochlaw Stadium» του Βρότσλαβ.

Οι Ισπανοί, έχοντας το υπέρ τους 2-1 απ’ τον πρώτο αγώνα στη Σεβίλη, άνοιξαν το σκορ με καταπληκτικό απευθείας φάουλ του Άντονι στο 30ό λεπτό. Οι «βιόλα» απάντησαν πολύ γρήγορα και πριν φτάσει το ματς στο ημίχρονο, «γύρισε» το σκορ με δύο φοβερές κεφαλιές του Γκόσενς στο 34′ και στο 42′.

Το ματς πήγε στην παράταση με την Μπέτις να «χτυπάει» στο 97′ με τον Εζαλζουλί, ο οποίος ισοφάρισε στο τελικό 2-2, έπειτα από ασίστ του Άντονι. Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος των φιλοξενουμένων είχε και δοκάρι στο 117′, χάνοντας την ευκαιρία να χαρίσει και τη νίκη στην ομάδα του, αλλά ακόμα κι έτσι οι Σεβιγιάνοι «τελείωσαν» τη δουλειά και πάνε… Βρότσλαβ.

