Champions League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι των 36 ομάδων της League Phase

Η πρώτη ιστορική κλήρωση της League Phase για την παρθενική σεζόν του Champions League με το νέο φορμάτ ολοκληρώθηκε, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι 36 συμμετέχουσες ομάδες αναδείχθηκαν μέσα από την κληρωτίδα, με τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζίτζι Μπουφόν να ανακοινώνουν τους αντιπάλους.

Οι πρώτες αναμετρήσεις θα ξεκινήσουν στις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ το ακριβές πρόγραμμα θα δημοσιοποιηθεί το Σάββατο, 31 Αυγούστου.

Αναλυτικά:

Pot 1:

Ρεάλ Μαδρίτης : Ντόρτμουντ, Λίβερπουλ, Μίλαν, Αταλάντα, Ζάλτσμπουργκ, Λιλ, Στουτγκάρδη, Μπρεστ

: Ντόρτμουντ, Λίβερπουλ, Μίλαν, Αταλάντα, Ζάλτσμπουργκ, Λιλ, Στουτγκάρδη, Μπρεστ Μάντσεστερ Σίτι : Ίντερ, Παρί Σεν Ζερμέν, Μπριζ, Γιουβέντους, Φέγενορντ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Σπάρτα Πράγας, Σλόβαν Μπρατισλάβας

: Ίντερ, Παρί Σεν Ζερμέν, Μπριζ, Γιουβέντους, Φέγενορντ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Σπάρτα Πράγας, Σλόβαν Μπρατισλάβας Παρί Σεν Ζερμέν : Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν Μονάχου, Ατλέτικο Μαδρίτης, Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Ζάλτσμπουργκ, Τζιρόνα, Στουτγκάρδη

: Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν Μονάχου, Ατλέτικο Μαδρίτης, Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Ζάλτσμπουργκ, Τζιρόνα, Στουτγκάρδη Λίβερπουλ : Ρεάλ Μαδρίτης, Λειψία, Λεβερκούζεν, Μίλαν, Λιλ, Αϊντχόφεν, Μπολόνια, Τζιρόνα

: Ρεάλ Μαδρίτης, Λειψία, Λεβερκούζεν, Μίλαν, Λιλ, Αϊντχόφεν, Μπολόνια, Τζιρόνα Ίντερ : Λειψία, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ερυθρός Αστέρας, Γιουνγκ Μπόις, Μονακό, Σπάρτα Πράγας

: Λειψία, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ερυθρός Αστέρας, Γιουνγκ Μπόις, Μονακό, Σπάρτα Πράγας Μπάγερν Μονάχου : Παρί Σεν Ζερμέν, Μπαρτσελόνα, Μπενφίκα, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Φέγενορντ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Άστον Βίλα

: Παρί Σεν Ζερμέν, Μπαρτσελόνα, Μπενφίκα, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Φέγενορντ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Άστον Βίλα Ντόρτμουντ : Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μπριζ, Σέλτικ, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Στουρμ Γκρατς, Μπολόνια

: Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μπριζ, Σέλτικ, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Στουρμ Γκρατς, Μπολόνια Λειψία: Λίβερπουλ, Ίντερ, Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Σέλτικ, Άστον Βίλα, Στουρμ Γκρατς

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/4bwEU4zCqq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

Pot 2:

Λεβερκούζεν : Ίντερ, Λίβερπουλ, Μίλαν, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ζάλτσμπουργκ, Φέγενορντ, Σπάρτα Πράγας, Μπρεστ

: Ίντερ, Λίβερπουλ, Μίλαν, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ζάλτσμπουργκ, Φέγενορντ, Σπάρτα Πράγας, Μπρεστ Ατλέτικο Μαδρίτης : Λειψία, Παρί Σεν Ζερμέν, Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Λιλ, Ζάλτσμπουργκ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Σπάρτα Πράγας

: Λειψία, Παρί Σεν Ζερμέν, Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Λιλ, Ζάλτσμπουργκ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Σπάρτα Πράγας Αταλάντα : Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Σέλτικ, Γιουνγκ Μπόις, Στουρμ Γκρατς, Στουτγκάρδη

: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Σέλτικ, Γιουνγκ Μπόις, Στουρμ Γκρατς, Στουτγκάρδη Γιουβέντους : Μάντσεστερ Σίτι, Λειψία, Μπενφίκα, Μπριζ, Αϊντχόφεν, Λιλ, Στουτγκάρδη, Άστον Βίλα

: Μάντσεστερ Σίτι, Λειψία, Μπενφίκα, Μπριζ, Αϊντχόφεν, Λιλ, Στουτγκάρδη, Άστον Βίλα Μπενφίκα : Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου, Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιουβέντους, Φέγενορντ, Ερυθρός Αστέρας, Μπολόνια, Μονακό

: Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου, Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιουβέντους, Φέγενορντ, Ερυθρός Αστέρας, Μπολόνια, Μονακό Άρσεναλ : Παρί Σεν Ζερμέν, Ίντερ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Αταλάντα, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μονακό, Τζιρόνα

: Παρί Σεν Ζερμέν, Ίντερ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Αταλάντα, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μονακό, Τζιρόνα Μπριζ : Ντόρτμουντ, Μάντσεστερ Σίτι, Γιουβέντους, Μίλαν, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Σέλτικ, Άστον Βίλα, Στουρμ Γκρατς

: Ντόρτμουντ, Μάντσεστερ Σίτι, Γιουβέντους, Μίλαν, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Σέλτικ, Άστον Βίλα, Στουρμ Γκρατς Σαχτάρ Ντόνετσκ : Μπάγερν Μονάχου, Ντόρτμουντ, Αταλάντα, Άρσεναλ, Γιουνγκ Μπόις, Αϊντχόφεν, Μπρεστ, Μπολόνια

: Μπάγερν Μονάχου, Ντόρτμουντ, Αταλάντα, Άρσεναλ, Γιουνγκ Μπόις, Αϊντχόφεν, Μπρεστ, Μπολόνια Μίλαν: Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπριζ, Λεβερκούζεν, Ερυθρός Αστέρας, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Τζιρόνα, Σλόβαν Μπρατισλάβας

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/DHAAIG5uxB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

Pot 3:

Φέγενορντ : Μπάγερν Μονάχου, Μάντσεστερ Σίτι, Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Ζάλτσμπουργκ, Λιλ, Σπάρτα Πράγας, Τζιρόνα

: Μπάγερν Μονάχου, Μάντσεστερ Σίτι, Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Ζάλτσμπουργκ, Λιλ, Σπάρτα Πράγας, Τζιρόνα Σπόρτινγκ Λισαβόνας : Μάντσεστερ Σίτι, Λειψία, Άρσεναλ, Μπριζ, Λιλ, Αϊντχόφεν, Μπολόνια, Στουρμ Γκρατς

: Μάντσεστερ Σίτι, Λειψία, Άρσεναλ, Μπριζ, Λιλ, Αϊντχόφεν, Μπολόνια, Στουρμ Γκρατς Αϊντχόφεν : Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμέν, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Γιουβέντους, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ερυθρός Αστέρας, Τζιρόνα, Μπρεστ

: Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμέν, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Γιουβέντους, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ερυθρός Αστέρας, Τζιρόνα, Μπρεστ Ντιναμό Ζάγκρεμπ : Ντόρτμουντ, Μπάγερν Μονάχου, Μίλαν, Άρσεναλ, Σέλτικ, Ζάλτσμπουργκ, Μονακό, Σλόβαν Μπρατισλάβας

: Ντόρτμουντ, Μπάγερν Μονάχου, Μίλαν, Άρσεναλ, Σέλτικ, Ζάλτσμπουργκ, Μονακό, Σλόβαν Μπρατισλάβας Ζάλτσμπουργκ : Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Λεβερκούζεν, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Φέγενορντ, Μπρεστ, Σπάρτα Πράγας

: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Λεβερκούζεν, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Φέγενορντ, Μπρεστ, Σπάρτα Πράγας Λιλ : Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Φέγενορντ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Στουρμ Γκρατς, Μπολόνια

: Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Φέγενορντ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Στουρμ Γκρατς, Μπολόνια Ερυθρός Αστέρας : Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Μπενφίκα, Μίλαν, Αϊντχόφεν, Γιουνγκ Μπόις, Στουτγκάρδη, Μονακό

: Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Μπενφίκα, Μίλαν, Αϊντχόφεν, Γιουνγκ Μπόις, Στουτγκάρδη, Μονακό Γιουνγκ Μπόις : Ίντερ, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ερυθρός Αστέρας, Σέλτικ, Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη

: Ίντερ, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ερυθρός Αστέρας, Σέλτικ, Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη Σέλτικ: Λειψία, Ντόρτμουντ, Μπριζ, Αταλάντα, Γιουνγκ Μπόις, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Άστον Βίλα

✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/6xQDCTNtdL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

Pot 4:

Σλόβαν Μπρατισλάβας : Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν Μονάχου, Μίλαν, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σέλτικ, Στουτγκάρδη, Τζιρόνα

: Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν Μονάχου, Μίλαν, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σέλτικ, Στουτγκάρδη, Τζιρόνα Μονακό : Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Μπενφίκα, Άρσεναλ, Ερυθρός Αστέρας, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Άστον Βίλα, Μπολόνια

: Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Μπενφίκα, Άρσεναλ, Ερυθρός Αστέρας, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Άστον Βίλα, Μπολόνια Σπάρτα Πράγας : Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Ατλέτικο Μαδρίτης, Λεβερκούζεν, Ζάλτσμπουργκ, Φέγενορντ, Μπρεστ, Στουτγκάρδη

: Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Ατλέτικο Μαδρίτης, Λεβερκούζεν, Ζάλτσμπουργκ, Φέγενορντ, Μπρεστ, Στουτγκάρδη Άστον Βίλα : Μπάγερν Μονάχου, Λειψία, Γιουβέντους, Μπριζ, Σέλτικ, Γιουνγκ Μπόις, Μπολόνια, Μονακό

: Μπάγερν Μονάχου, Λειψία, Γιουβέντους, Μπριζ, Σέλτικ, Γιουνγκ Μπόις, Μπολόνια, Μονακό Μπολόνια : Ντόρτμουντ, Λίβερπουλ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μπενφίκα, Λιλ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μονακό, Άστον Βίλα

: Ντόρτμουντ, Λίβερπουλ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μπενφίκα, Λιλ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μονακό, Άστον Βίλα Τζιρόνα : Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμέν, Άρσεναλ, Μίλαν, Φέγενορντ, Αϊντχόφεν, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Στουρμ Γκρατς

: Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμέν, Άρσεναλ, Μίλαν, Φέγενορντ, Αϊντχόφεν, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Στουρμ Γκρατς Στουτγκάρδη : Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Αταλάντα, Γιουβέντους, Γιουνγκ Μπόις, Ερυθρός Αστέρας, Σπάρτα Πράγας, Σλόβαν Μπρατισλάβας

: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Αταλάντα, Γιουβέντους, Γιουνγκ Μπόις, Ερυθρός Αστέρας, Σπάρτα Πράγας, Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουρμ Γκρατς : Λειψία, Ντόρτμουντ, Μπριζ, Αταλάντα, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Λιλ, Τζιρόνα, Μπρεστ

: Λειψία, Ντόρτμουντ, Μπριζ, Αταλάντα, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Λιλ, Τζιρόνα, Μπρεστ Μπρεστ: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Αϊντχόφεν, Ζάλτσμπουργκ, Στουρμ Γκρατς, Σπάρτα Πράγας

✅ Home and away opponents for Pot 4 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/G22WtdPeMb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

Το νέο σύστημα διεξαγωγής

Πλέον, συμμετέχουν σε αυτό 36 ομάδες αντί για 32. Οι αλλαγές είναι σημαντικές.