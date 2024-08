Ταϊλάνδη: Ισπανός σεφ – YouTuber κρίθηκε ένοχος για τη φρικτή δολοφονία πλαστικού χειρουργού – Πώς έγινε το έγκλημα

Ο Ντάνιελ Σάντσο Μπροντσάλο, γιος του διάσημου Ισπανού ηθοποιού Ροδόλφο Σάντσο και της επίσης ηθοποιού Σίλβια Μπροντσάλο, καταδικάστηκε σήμερα Πέμπτη από δικαστήριο στην Ταϊλάνδη σε ισόβια κάθειρξη για τον προμελετημένο φόνο του Κολομβιανού πλαστικού χειρουργού Έντουιν Αριέτα Αρτεάγκα. Η υπόθεση αυτή, που συγκλόνισε τη διεθνή κοινότητα, ήρθε στο προσκήνιο όταν ο 30χρονος σεφ και youtuber βρέθηκε αντιμέτωπος με την κατηγορία ότι σκότωσε τον Αριέτα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο διάσημο νησί Κο Πανγκάν της Ταϊλάνδης, τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Το Κο Πανγκάν είναι γνωστό για τα full moon πάρτι που προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, αυτή τη φορά το νησί έγινε γνωστό για έναν άλλο λόγο: τα αποτρόπαια ευρήματα που αποκαλύφθηκαν όταν συλλέκτες απορριμμάτων βρήκαν μέλη σώματος σε σάκο σε μια χωματερή. Αυτό οδήγησε τις Αρχές να ξεκινήσουν εκτεταμένη έρευνα, που τελικά συνέδεσε τον Σάντσο με τον Αριέτα.

Μετά την ανακάλυψη, ο Σάντσο ανέφερε την εξαφάνιση του Αριέτα στην αστυνομία, ελπίζοντας ίσως να αποσπάσει την προσοχή των Αρχών. Ωστόσο, η έρευνα αποκάλυψε συντριπτικά στοιχεία που τον συνέδεσαν με το έγκλημα. Οι Αρχές βρήκαν πλάνα από κάμερες ασφαλείας που έδειχναν τον Σάντσο να αγοράζει μαχαίρι, γάντια, σακούλες απορριμμάτων και καθαριστικά από ένα κατάστημα λίγο πριν από τον θάνατο του Αριέτα, γεγονός που ενίσχυσε την κατηγορία για προμελετημένο φόνο.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις του Ντανιέλ Σάντσο, τσακώθηκε με τον Αριέτα επειδή φέρεται να προσπάθησε να του επιτεθεί σεξουαλικά. Είπε ότι ο Αριέτα έπεσε καθώς συνεπλάκησαν και χτύπησε το κεφάλι του σε μια μπανιέρα, έχασε τις αισθήσεις του και στη συνέχεια πέθανε.

Ο Σάντσο παραδέχτηκε ότι τεμάχισε το σώμα του θύματος και ότι πέταξε τα κομμάτια του στην ξηρά και στη θάλασσα.

Τα στοιχεία της υπόθεσης -βίαιος θάνατος σε νησί διακοπών, οι διασυνδέσεις με διασημότητες και οι φρικιαστικές λεπτομέρειες- προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των ισπανικών μέσων ενημέρωσης, ενώ το HBO προχώρησε στην παραγωγή ενός ισπανόφωνου ντοκιμαντέρ για το τραγικό συμβάν.

Η αστυνομία ισχυρίστηκε πως ο Σάντσο ομολόγησε τον σχεδιασμό του εγκλήματος επειδή ο Αριέτα τον είχε απειλήσει ότι θα αποκαλύψει την υποτιθέμενη σεξουαλική τους σχέση, κάτι που θα μπορούσε να καταστρέψει την εικόνα της οικογένειάς του. Παρότι, ο Σάντσο, μέσω του πατέρα του και των δικηγόρων του, αρνήθηκε την ύπαρξη τέτοιας σχέσης και υποστήριξε ότι η ομολογία του παραποιήθηκε, τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν αρκετά για να οδηγήσουν στη βαριά καταδίκη του.

Η δίκη, η οποία διεξήχθη τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2024, πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στο επαρχιακό δικαστήριο της Κο Σαμούι στη νότια Ταϊλάνδη. Η σοβαρότητα της υπόθεσης οδήγησε στην συμμετοχή πέντε δικαστών, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο σε δίκες στην περιοχή. Οι δικαστές έπρεπε να εξετάσουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, από τη στιγμή της σύλληψης μέχρι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η υπεράσπιση προσπάθησε να πείσει το δικαστήριο ότι ο θάνατος του Αριέτα ήταν ατύχημα και ότι τα μόνα αδικήματα που διαπράχθηκαν ήταν η απόκρυψη και ο διαμελισμός του σώματος. Μεταξύ των 25 μαρτύρων που εμφανίστηκαν για λογαριασμό της υπεράσπισης ήταν αστυνομικοί, ψυχολόγος και ένα ειδικός σε πριόνια, οι οποίοι προσπάθησαν να στηρίξουν τη θεωρία του ατυχήματος. Ο ίδιος ο Σάντσο κατέθεσε επί δύο ημέρες, υποστηρίζοντας την εκδοχή αυτή και εκφράζοντας τη λύπη του για όσα συνέβησαν. «Λυπάμαι που χάθηκε μια ζωή και που οι γονείς έχασαν έναν γιο», είπε. «Λυπάμαι που η οικογένειά του δεν μπόρεσε να τον θάψει όπως πρέπει. Λυπάμαι για ό,τι έκανα μετά τον θάνατό του».

