Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τον κ. Πομπέο «για την υποδειγματική συνεργασία που είχαν, καθώς και για την εξαιρετικά σημαντική συνεισφορά του στην προώθηση των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, οι οποίες έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο τους», όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I spoke by phone to former US Sec of State @mikepompeo to express my appreciation for the outstanding cooperation we have had, as well as his fundamental contribution in advancing bilateral 🇬🇷🇺🇸relations taking them to an unprecedented level. pic.twitter.com/VpoIYIpWFT