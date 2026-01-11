Τραυματισμός-σοκ στο κεφάλι για τον Μαυροπάνο – Αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο

Σύνοψη από το

  • Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός της Γουέστ Χαμ, Ντίνος Μαυροπάνος, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι σήμερα Κυριακή, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΚΠΡ για το FA Cup.
  • Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, όταν ο ποδοσφαιριστής δέχθηκε χτύπημα σε φάση με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.
  • Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, αποχωρώντας υπό θερμό χειροκρότημα από τους φιλάθλους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός και παίκτης της Γουέστ Χαμ Ντίνος Μαυροπάνος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι σήμερα Κυριακή, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΚΠΡ για τον τρίτο γύρο του FA Cup.

Όλα έγιναν λίγο πριν ααπό το τέλος του ημιχρόνου, όταν ο ποδοσφαιριστής δέχθηκε χτύπημα σε φάση με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, έπεσε στο έδαφος και αποχώρησε με φορείο. Νωρίτερα και για αρκετά λεπτά το ιατρικό επιτελείο του παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Μετά τη φροντίδα που δέχθηκε, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο. Κατά την αποχώρησή του, ο Ντίνος Μαυροπάνος καταχειροκροτήθηκε θερμά από τους φιλάθλους που βρίσκονταν στο γήπεδο.

14:33 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

