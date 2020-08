Με χιουμοριστικό τρόπο κατέγραψε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ την πρώτη αντίδρασή της για τη σημερινή κλήρωση στη Νιόν, η οποία έφερε αντίπαλο στην ομάδα, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, την Μπενφίκα. Σε ανάρτησή τους στο twitter, οι «ασπρόμαυροι» ανέφεραν: «Υπάρχουν 24 ώρες την ημέρα, ο ήλιος ανατέλλει το πρωί, το νερό βράζει στους 100 βαθμούς θερμοκρασία και εμείς παίζουμε με Μπενφίκα ή Αγιαξ κάθε καλοκαίρι...».

Η Μπενφίκα δεν άφησε αναπάντητο το ποστάρισμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, απαντώντας, επίσης με χιουμοριστική διάθεση, με μήνυμα εικόνας.

Στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, επέστρεψε σήμερα για προπόνηση ο ΠΑΟΚ, μπαίνοντας, ουσιαστικά, στο δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του. Απόντες από την προπόνηση ήταν οι Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, Λέο Μάτος, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ελλάδας με ειδική άδεια. Ο Ροντρίγκο Σοάρες κινήθηκε με θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα, ενώ μόνος του δούλεψε και ο Ντόουγκλας Αουγκούστο.

There are 24 hours in a day, the sun rises in the morning, the water boils at 100 degrees, and we play against @SLBenfica or @AFCAjax every summer #TrueStory #UCL #draw pic.twitter.com/deCFsm213e