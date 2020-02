Η δήλωση από το τμήμα του Σερίφη ανέφερε: «Ο Σερίφης είναι πολύ ενοχλημένος από τη σκέψη ότι οι βουλευτές θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια ανεύθυνη πράξη. Θα διεξαχθεί μια διεξοδική έρευνα από το τμήμα, με πρώτη προτεραιότητα την προστασία της αξιοπρέπειας και της ιδιωτικότητας των θυμάτων και των οικογενειών τους». Οι «Times» σημειώνουν, επίσης, πως δεν είναι σαφές πόσο ευρέως διαδόθηκαν οι φωτογραφίες και ποιος συμμετείχε, καθώς επίσης κι αν οι βουλευτές είχαν τραβήξει οι ίδιοι τις φωτογραφίες τους ή τις έλαβαν από κάποιον άλλον.

In an attempt to keep the matter under wraps, the L.A. County Sheriff’s Department quietly ordered deputies to delete any photos of the Kobe Bryant helicopter crash scene after a citizen complained that a deputy was showing the gruesome images at a bar. https://t.co/h7HXSYEN4z