Ο θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ και της 13χρονης κόρης του βύθισαν στο πένθος ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Black Mamba, άλλωστε, είχε εκατομμύρια θαυμαστές σε κάθε άκρη της γης και στη Μανίλα αποφάσισαν να τιμήσουν την μνήμη του και της κόρης του με ένα συγκλονιστικό γκράφιτι σε γήπεδο μπάσκετ.

Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες και το βίντεο που ακολουθεί σχεδίασαν τον Κόμπι Μπράιαντ αγκαλιά με την κόρη του.

The Philippines pay tribute to Kobe and Gianna Bryant with this incredible basketball court mural. pic.twitter.com/4nmBCybtWI

Basketball fans in the Philippines painted a giant mural of Kobe Bryant and his daughter Gianna inside a neighborhood basketball court in Manila as tribute to the @Lakers legend. https://t.co/h0JGLj1yOG pic.twitter.com/6cJx6wf48z