Κορωπί: Συνελήφθη ένας άνδρας για την φωτιά σε δύο αποθήκες που καταστράφηκαν ολοσχερώς – Βίντεο ντοκουμέντο

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής ένας άνδρας για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο αποθήκες στο Κορωπί, οι οποίες έγιναν στάχτη.
  • Οι αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του έπειτα από μαρτυρίες και βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν την στιγμή της φωτιάς.
  • Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε το προηγούμενο απόγευμα, ενώ ο άνδρας μαγείρευε εν υπαίθρω για να ταΐσει σκυλιά. Φαίνεται να άφησε μία εστία που σιγοέκαιγε, με αποτέλεσμα το πρωί να εξαπλωθεί στις δύο αποθήκες.
Enikos Newsroom

κοινωνία

φωτιά, Κορωπί, επιχείρηση

Συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής (11/01) ένας άνδρας, για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο αποθήκες στο Κορωπί, οι οποίες έγιναν στάχτη.

Οι αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του άνδρα έπειτα από μαρτυρίες και βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν την στιγμή της φωτιάς στο Κορωπί.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, αυτό που προκάλεσε εντύπωση στα στελέχη της Πυροσβεστικής, είναι το γεγονός πως η πυρκαγιά, όπως φαίνεται και στο βίντεο του ΑΝΤ1, ξεκίνησε από χθες το απόγευμα στις 19:20, όσο ο άνδρας μαγείρευε εν υπαίθρω για να ταΐσει κάποια σκυλιά, και φαίνεται να προκάλεσε την φωτιά.

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως όταν έφυγε, έσβησε την φωτιά, όπως από ότι φαίνεται άφησε πίσω του μία εστία που σιγοέκαιγε μέχρι τα ξημερώματα. Το πρωί, εξαπλώθηκε στις δύο αποθήκες, οι οποίες καταστράφηκαν ολοσχερώς.

 

 

20:42 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

