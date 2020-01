Μια ανατριχιαστική αποκάλυψη για τον Κόμπι Μπράιαντ έκανε άλλος ένας σταρ του NBA, ο Τρέισι Μακ Γκρέιντι. Μιλώντας στο ESPN μετά το δυστύχημα του Κόμπι Μπράιαντ ο Μακ Γκρέιντι είπε σοκάροντας το ακροατήριό του το εξής:

"Ο Κόμπι μου είχε πει "θέλω να πεθάνω νέος, θέλω να περάσω στην αθανασία. Θέλω να κάνω την καριέρα μου, να γίνω καλύτερος και από τον Τζόρνταν και θέλω να πεθάνω νέος".

Βέβαια, οι απόψεις αυτές, όπως διευκρίνισε ο ίδιος, είχαν εκφραστεί πριν αποκτήσει την οικογένειά του, τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Tracy McGrady was in tears recalling young Kobe's words:

"I thought he was crazy. He used to say, 'I wanna die young. I wanna be immortalized.'" (via @Rachel__Nichols) pic.twitter.com/7XrVnde9TV