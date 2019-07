Μέσα σε λίγα λεπτά οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε δύο εντυπωσιακές κινήσεις συμπληρώνοντας το «παζλ» της πεντάδας εν όψει της νέας σεζόν στο NBA. Με την ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς, όπου ήδη έχουν μετακομίσει ο Ντάνι Γκριν και ο Άντονι Ντέιβις, συμφώνησαν ο ΝτεΜάρκους Κάζινς και ο Ραζόν Ρόντο.

Free agent Rajon Rondo is signing a two-year deal with the Los Angeles Lakers, league sources tell @ramonashelburne and me.